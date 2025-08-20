GRATTERI (PA) – Profumo d’estate, panorama mozzafiato e gusto autentico: il borgo madonita di Gratteri si prepara a vivere una serata indimenticabile con la 5ª Sagra da Purpietta c’Addauru, in programma sabato 23 agosto 2025 al Belvedere Ganci Battaglia. Un evento che unisce tradizione, convivialità e grande spettacolo, portando in piazza l’anima più vera della Sicilia.

Protagonista assoluta sarà lei, la purpietta c’addauru, simbolo di una cucina semplice ma dal sapore inconfondibile. A partire dalle ore 18:00 gli stand gastronomici apriranno i battenti con degustazioni e prodotti tipici locali.

Ad accompagnare i primi assaggi, l’energia trascinante della musica popolare del gruppo Trinacria Folk.

Quando il sole scenderà, alle 20:00, sarà il momento del gruppo Corradio Italia: ironia, ritmo e un repertorio che promette “solo musica italiana… forse!”. Uno show sorprendente, pronto a conquistare il pubblico.

Il gran finale arriverà alle 22:15 con il Radio Time 90 Dance Show in Tour: un tuffo negli anni ’90 tra hit immortali, coreografie spettacolari, luci ed energia pura. Un’esplosione di divertimento per chiudere la serata ballando sotto le stelle.

Luogo: Belvedere Ganci Battaglia, GRATTERI, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 18:00

Prezzo: 0.00

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.