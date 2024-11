Ti piace immergerti nei classici della letteratura? Riconosci subito un romanzo dalle prime righe? Adesso puoi metterti alla prova con “501 quiz per gli amanti dei libri”, il bookgame ideato da Saro Trovato, disponibile dal 1° novembre nelle librerie italiane e online.

Il libro del fondatore di Libreriamo è pensato per chi vuole sfidare le proprie conoscenze letterarie, stimolare la memoria e divertirsi, da solo o con amici.

Il libro include 501 quiz su autori, personaggi e opere celebri, spaziando dai cattivi più iconici della letteratura agli scrittori più influenti. I quiz abbracciano vari generi, dal giallo al fantasy, e invitano il lettore a completare titoli o riconoscere opere dai loro incipit.

Un gioco culturale perfetto per essere condiviso o per un momento di svago personale, che unisce cultura e divertimento, e che rappresenta il regalo ideale per ogni appassionato di lettura.

Un libro per condividere e allenare la mente

“È un libro di società,” ha affermato Trovato, richiamando la filosofia alla base di Libreriamo, la community online per gli amanti della cultura. Secondo Trovato, i libri dovrebbero favorire l’aggregazione, come il cinema o la musica. “501 quiz per gli amanti dei libri” non è solo un passatempo per esperti, ma un’opportunità di condividere la passione per la lettura e la cultura.

Questo libro invita a una fruizione culturale più lenta e riflessiva, lontana dalla rapidità del mondo digitale, per riscoprire il piacere della cultura condivisa.

Trovato sottolinea come sempre più persone desiderino imparare senza essere costantemente connesse. “501 quiz per gli amanti dei libri” risponde a questa esigenza, offrendo un’esperienza su carta, senza bisogno di batterie o connessioni, capace di stimolare la mente e mantenere la memoria attiva.

Studi scientifici dimostrano che i quiz favoriscono l’apprendimento e la memorizzazione. Una recente ricerca pubblicata su “Cognitive Research: Principles and Implications” evidenzia come questi test possano anche contrastare la disinformazione. Con “501 quiz per gli amanti dei libri”, i lettori possono divertirsi mentre potenziano le proprie capacità cognitive, rendendo la cultura più accessibile e appassionante.

Chi è Saro Trovato

Saro Trovato è un sociologo ed esperto di comunicazione, noto per il suo impegno nella diffusione della cultura e della lettura. Fondatore di Libreriamo nel 2012, ha creato un media digitale per promuovere l’amore per i libri attraverso i canali online, costruendo una community di oltre un milione di persone.

Con il suo approccio innovativo e un linguaggio accessibile, Trovato ha portato la cultura a un pubblico più vasto, ottenendo nel 2019 un importante riconoscimento da Facebook e Forbes Italia come uno dei dieci “game changer” italiani.

Oltre al suo impegno sui social, ha pubblicato diversi libri con Newton Compton, tra cui “Perché diciamo così”, “Parlare in versi”, e il recente “501 quiz per veri amanti dei libri”, opere che riflettono la sua passione per la cultura e la comunicazione.