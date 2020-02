arte e cultura

Se l’Opera dei Pupi è tradizione i pupari sono l’anima di questa usanza. Ormai rimaste in poche le famiglie che portano sulle spalle il dolce peso dei pupi, sono però tanto attive.

La famiglia Argento, maestri pupari dal 1893, diffonde la storia dei Pupi siciliani, tramandando da cinque generazioni l’arte dell’artigianato nella costruzione degli stessi e nella rappresentazione delle opere. Oggi propone nuove rappresentazioni, attuali e contemporanee dell’opera dei pupi. Per l’appunto lo spettacolo Gesta di Astolfo e Orlando per amore della bella Palemo è un divertente e poetico esperimento, legato alla tradizione che si rinnova, muta e si trasforma, all’interno del filone dei cavalieri di Francia. Lo spettacolo andrà in scena sabato 8 febbraio alle 21:00 e domenica 9 febbraio alle 11:00 al Teatro Argento.

Qui il valoroso Astolfo è un pupo costruito con uno scudo speciale, in cui vi sono incisi i simboli della Città di Palermo Capitale della Cultura, realizzato per intero dalla mano di Francesco Bertolino. Segni che raccontano il desiderio di rivalsa, cambiamento e vittoria culturale, poiché proprio la città di Palermo è il cuore della narrazione, luogo in cui Astolfo e Orlando troveranno l’amore per la propria terra.

In scena una compagnia d’eccezione, l’unione di più arti: l’Opera dei Pupi con la Famiglia Argento, la Compagnia di Salvo Licata con Costanza Licata e Salvo Piparo, le musiche eseguite dal polistrumentista Francesco Cusumano.