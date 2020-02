Domenica alle 19.15 a San Mattia ai Crociferi

Il balletto di Prokof’ev, Romeo e Giulietta, tratto dall’omonima tragedia di William Shakespeare, è la scelta della pianista Shih-Wei Huang. Nata a Taipei, la pianista di Taiwan sarà protagonista del prossimo concerto di Palermo Classica, domenica 9 febbraio, alle 19:15 a San Mattia ai Crociferi, nel cuore della Kalsa, a Palermo.

La pianista eseguirà il “Il clavicembalo ben temperato (Libro II) in Do diesis minore, BWV 873” di Bach, la “Sonata in Do maggiore, KV 330 . Intervallo” di Mozart e la “Toccata in Re minore, Op. 11” di Prokofiev oltre a “Romeo e Giulietta. Op. 75, 10 pezzi per pianoforte”.

Basato su una sinossi creata dal drammaturgo Adrian Piotrovsky (che suggerì il soggetto a Prokof’ev) e Sergey Radlov, il balletto fu completato nella sua forma originale da Prokof’ev nel settembre del 1936, su commissione del Mariinsky Ballet.

Dopo diverse esibizioni che portarono l’opera ad essere sempre più apprezzata, il Joffrey Ballet presentò la prima produzione americana del balletto nella sua stagione 1984-1985, includendo esecuzioni a New York al New York State Theater e a Washington al Kennedy Center. Nel 2007 Peter Martins realizzò Romeo + Juliet al New York City Ballet con le musiche di Prokof’ev.

Sempre nel 2007, il famoso brano Danza dei cavalieri (tratto dall’atto I scena 2) fu usato come colonna sonora di apertura del concerto DVD HAARP della band britannica Muse. Il 4 luglio del 2008, con l’approvazione della famiglia Prokof’ev e il permesso dall’Archivio di Stato Russo, la versione originale ottenne la sua prima mondiale.