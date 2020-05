l'anteprima

A causa dell’emergenza Covid-19 e la conseguente impossibilità di stampare il libro cartaceo al momento, Nuova Ipsa Editore ha deciso di pubblicare in anteprima ebook il nuovo libro di Antonio Fiasconaro: “La principessa Tam Tam e il sedicente conte“.

Non tutti sanno chi effettivamente sia stato Giuseppe Abatino, detto Pepito, sedicente conte di Calatafimi, enigmatico personaggio vissuto a cavallo tra gli anni Venti e Trenta del Novecento. Non tutti possono immaginare come dall’oggi al domani abbia fatto la sua fortuna e anche quella di una celebre soubrette afroamericana che calcò i palcoscenici di tutto il mondo, l’indimenticata Josephine Baker.

In questo libro se ne ripercorrono le tracce, restituendo alla memoria la storia di un personaggio palermitano che operando dietro le quinte ha contribuito al successo e all’immortalità della bellissima principessa tam tam.

Tratto dalla prefazione a firma Mario Azzolini, giornalista Rai:

Antonio Fiasconaro ci ha fatto scoprire aspetti nuovi e poco conosciuti di una grande diva del secolo scorso, e la storia di un siciliano sconosciuto che ebbe un ruolo decisivo nella creazione del mito Joséphine Baker, il tutto sotto la luce sfavillante di una favolosa Parigi. Certamente La principessa Tam Tam e il sedicente conte desta curiosità e interesse per quella mitica epopea.

Antonio Fiasconaro (Palermo 1961)

Giornalista, scrittore e saggista. Vanta una lunga esperienza giornalistica. Si definisce da sempre un artigiano del giornalismo e della scrittura. Lavora dal 1990 per il quotidiano “La Sicilia” di Catania: esperto di Sanità, Medicina, Salute e Politica sanitaria. È tra i soci fondatori del quotidiano online ilsitodisicilia.it. Collabora con “AZ Salute”, mensile di informazione biomedica e sanitaria. Ha curato l’ufficio stampa del Gruppo Parlamentare “La Margherita” all’Assemblea Regionale Siciliana e l’ufficio stampa dell’azienda

ospedaliera “Cervello” di Palermo. Impegnato nel sindacato giornalisti: è stato consigliere nazionale della Federazione Nazionale della Stampa Italiana e consigliere regionale dell’Assostampa Siciliana. Sui scritti e saggi sono compresi in numerose pubblicazioni. E’ autore di “Morte d’autore a Palermo” (Nuova Ipsa Editore, 2013 e vincitore del Premio Internazionale “Pietro Mignosi” per la saggistica 2015); “I masnadieri dell’Acquasanta” (Nuova Ipsa Editore, 2017); Il mistero di Ninfa (Edizioni Kalos, 2018), Il camminatore solitario (Arianna Edizioni, 2019).