I protagonisti

Martedì 18 maggio, alle 14.45, in diretta su BlogSicilia.it, andrà in onda la 61esima puntata della 16esima edizione di Casa Minutella, il talk show cult condotto da Massimo Minutella. La trasmissione sarà condivisa su molte pagine Facebook.

Casa Minutella andrà in onda anche su VideoRegione (canale 16 del digitale terrestre) e in differita dalle 18 su Radio Fantastica RMB.

Gli ospiti della prima parte: Graziella Accetta Domino, la madre di Claudio Domino, vittima 11enne di un omicidio di mafia; Orazio Ragusa, presidente della Commissione Attività Produttive dell’ARS; Giusi Savarino di Diventerà Bellissima; Ignazio Marchese, giornalista di BlogSicilia.

Nella seconda parte, poi, ci saranno i cantautori Mario Venuti e Ivan Segreto, e il giornalista e critico musicale Red Ronnie.

Per essere avvisati sulla messa in onda del programma e per inviare suggerimenti si può scrivere a Casa Minutella tramite questo modulo.