Gli ospiti

Martedì 8 giugno, alle 14.45, in diretta su BlogSicilia.it, andrà in onda la 67esima puntata della 16esima edizione di Casa Minutella, il talk show cult condotto da Massimo Minutella. La trasmissione sarà condivisa su molti canali social.

Casa Minutella andrà in onda anche su VideoRegione (canale 16 del digitale terrestre), sulla pagina Facebook di TempoStretto.it e in differita dalle 18 su Radio Fantastica RMB.

Gli ospiti: Massimo Dell’Utri, coordinatore siciliano di Cantiere Popolare, e Nicola D’Agostino, deputato di Italia Viva all’Assemblea Regionale Siciliana, con cui si parlerà del ‘Patto dei Paccheri’; Mimmo Turano, assessore alle attività produttive della Regione Siciliana dell’UDC; Salvo Pogliese, sindaco di Catania; Pif, attore e scrittore; Manlio Viola, direttore di BlogSicilia; Francesco Caravello di Ciboturista.

