A settembre la musica d’autore torna a vivere nelle periferie palermitane con la nuova edizione di Metro Art & Theater 2025, l’iniziativa diretta da Francesco Panasci che unisce qualità artistica, suoni etnici e valorizzazione del territorio. La rassegna prende il via giovedì 4 settembre a Baucina, in Piazza Garibaldi, alle ore 21, con il Nova Etnica Ensemble guidato dal Maestro Giovanni Mattaliano. La performance promette un viaggio tra etnicità, suoni e contaminazioni artistiche, trasformando lo spazio pubblico in un luogo di incontro e condivisione.

Grazie al sostegno del Ministero della Cultura e alla collaborazione con istituzioni locali, Metro Art & Theater 2025 conferma il suo ruolo sociale e culturale: avvicinare il pubblico ai linguaggi musicali, creare comunità attraverso l’arte e dare nuova vita a luoghi periferici troppo spesso trascurati.

L’ingresso gratuito fino a esaurimento posti garantisce a tutti l’accesso alla rassegna, perché l’arte è inclusiva e deve poter essere vissuta da chiunque.





E poi…? si continua!

Dopo Baucina, la rassegna continuerà il 6 settembre a Casteldaccia, nell’Atrio Comunale, con l’Ecu Classic Ensemble e il progetto “Ecu Moviesound”, un omaggio alle colonne sonore più celebri del cinema internazionale reinterpretate in arrangiamenti da camera. Il 7 settembre a Piana degli Albanesi, nella Chiesa Madre, sarà protagonista FisarVoice con “La donna è canzone… i tanti volti dell’amore”, un tributo alla figura femminile attraverso musiche popolari e d’autore. L’11 settembre a Isola delle Femmine, in Piazza, il Trio Novecento si esibirà insieme al tenore Fabrizio Corona ripercorrendo la musica italiana del Novecento con particolare attenzione al repertorio operistico e cameristico. Infine, il 27 settembre a Terrasini, nella Chiesa di Santa Rosalia, il Trio Mulè proporrà “Musiciste Made in Sicily”, dedicato alle compositrici siciliane che hanno lasciato un segno profondo nella musica, troppo spesso invisibili nei circuiti ufficiali.





Dopo il grande successo delle edizioni precedenti, Metro Art & Theater 2025 si presenta ancora più ricca e stimolante, con l’obiettivo di portare la magia dell’arte e della performance in ogni angolo della città metropolitana di Palermo e della sua provincia, contribuendo a costruire un futuro artisticamente più inclusivo e culturalmente vibrante. Non è il solito programma di concerti: è movimento, suono, bellezza e consapevolezza nei luoghi periferici, offrendo al pubblico esperienze autentiche di incontro e appartenenza.

Vi aspettiamo a Baucina il 4 settembre, quando il sipario si alzerà su Metro Art & Theater 2025, dando il via a una rassegna totalmente gratuita che intreccia storie di luoghi, volti di artisti e l’anima di ogni concerto.

Luogo: PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Spettacolo

Ora: 21:00

