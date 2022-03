fondi per 200mila euro

A Campofelice di Roccella, nel Palermitano, la Struttura contro il dissesto idrogeologico, guidata dal governatore Nello Musumeci, ha aggiudicato la progettazione esecutiva per gli interventi di ripascimento artificiale della spiaggia compresa tra la foce del fiume Imera e quella del torrente Roccella.

L’azione dell’erosione a Campofelice

Questo litorale, dalla forte vocazione turistico-ricettiva, ha visto porzioni sempre più cospicue di spiaggia venire inghiottite dalle mareggiate – tra gli ottanta e i novanta metri negli ultimi vent’anni – ma potrà presto tornare al suo antico splendore grazie a interventi di varia tipologia che stanno per essere messi in campo dagli Uffici diretti da Maurizio Croce.

Progetto per 200 mila euro

Il raggruppamento temporaneo di professionisti, coordinato dalla Prima Ingegneria Stp di Livorno, si appresta a scandagliare in tutto sei chilometri di costa per individuare le soluzioni più idonee. Di poco inferiore ai 200 mila euro l’importo complessivo, a fronte di un ribasso pari al 45,2 per cento. Il team eseguirà indagini di biologia marina e di natura archeologica ma anche rilievi per la valutazione del rischio da ordigni bellici inesplosi oltre all’aggiornamento del piano di monitoraggio. Tra le soluzioni che potranno essere adottate, c’è anche la creazione di barriere soffolte.

Le iniziative contro l’erosione costiera

La pianificazione degli interventi predisposti in questi anni per combattere l’erosione costiera dalla Struttura contro il dissesto idrogeologico risponde a criteri prefissati e ad azioni sinergiche: un modus operandi che ha consentito il raggiungimento di risultati attesi da tempo proprio come nel caso dell’avvio degli interventi di recupero della spiaggia di Campofelice di Roccella.

Erosione costiera nell’Agrigentino

Passo in avanti nel contrasto all’erosione della costa tra Porto Empedocle e Agrigento, in particolare in contrada Caos dove si sono verificati crolli di porzioni di falesia. Sarà pubblicato domani sulla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana l’avviso di gara per individuare l’impresa che dovrà portare a termine l’“intervento di protezione del versante Caos dall’erosione costiera a salvaguardia dell’infrastruttura viaria e dell’agglomerato urbano sovrastante”, progetto redatto dal dipartimento regionale della Protezione Civile guidato da Salvo Cocina.

Appalto da 2,7 milioni

L’importo complessivo dell’appalto è di 2,7 milioni di euro, finanziato dall’ordinanza di Protezione civile 558 del 2018; i lavori dureranno 365 giorni. Le istanze potranno essere presentate entro le ore 12 dell’11 marzo prossimo sulla piattaforma telematica dei lavori pubblici in Sicilia.