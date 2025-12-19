In occasione del Natale in Sicilia 2025 uno degli eventi più significativi si svolgerà a Castelbuono con tre giorni di gospel internazionale. Nella città madonita, per la rassegna Castelbuono Jazz Winter, ideata da Angelo Butera, infatti, sono in programma tre appuntamenti presso l’auditorium Crucis (in Corso Umberto a Castelbuono) il 22, 24 e 25 dicembre, alle 18 (ingresso gratuito), con una vera e propria festa internazionale della musica gospel.

Si inizia il 22 dicembre con High Praise Singers, un quintetto piano e voci che viene da Atlanta, in Georgia. Il gruppo è stato nominato per diversi premi, tra cui miglior nuovo artista ai Gospel Choice Awards di Atlanta. In questo suo primo tour in Italia, alla sua guida vi è Jarrett Boyce, nato e cresciuto ad Atlanta, in una famiglia di musicisti profondamente guidata dalla fede.





Il 24 dicembre sarà la volta di Tony Washington Gospel Singers (dagli Usa). La ricca tradizione gospel del South Carolina che nel corso dei decenni ha sfornato e forgiato centinaia di artisti e gruppi gospel, da quest’anno si arricchisce di questa nuova esperienza musicale che ha suscitato tanta curiosità in questi ultimo anno nel circuito gospel delle chiese Battiste della regione.





Questo ensemble composto da sette elementi si sviluppa su due fondamenti della cultura gospel afroamericana, la grande tradizione legata alla voce ed al sound legate alle profonde radici gospel con un occhio di riguardo verso suoni contemporanei che creano un interessante fusione tra passato e presente. Il giorno di Natale, il 25 dicembre, infine Joyful Gospel Singers, un originale gruppo della Crescent City che inizia a portare New Orleans in tutto il resto del mondo nel 1980. Questi favolosi musicisti dallo stile soul e R&B non solo cantano egregiamente con un eccellente sound ma, si esibiscono in pezzi originali così come in numerosi classici dallo stile R&B di natura spirituale, una combinazione così esplosiva che il pubblico chiede sempre di più.

Luogo: l’auditorium Crucis

Tipo evento: Concerto

Ora: 18:00

Prezzo: 0.00

