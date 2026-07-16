Funky grooves, swingin’ beats, melodie soul, in pratica il lato divertente del jazz. È questo il biglietto da visita dei The Tonewheelers, trio catanese dall’anima soul-jazz che suonerà oggi, giovedì 16 luglio, alle 21, da Zō Centro culture contemporanee di Catania, negli spazi esterni di SpiazZō, per la rassegna Open Jazz, dedicata alle mille sfumature della musica afro-americana. Fondato nel 2017, The Tonewheelers è il progetto autenticamente catanese dell’organista e vocalist Zzyo Mo (già conosciuto come Mo Groovester), del chitarrista Roberto Catalano del batterista Salvo Catania. Il trio unisce la tradizione jazz ad un’insaziabile ricerca del ritmo soul, tra improvvisazione moderna e atmosfere intime e raffinate. Il repertorio attraversa soul, jazz, funk, rithm & blues, blues, swing, bop e diverse declinazioni della Black American Music contemporanea. Forti dei loro groove coinvolgenti, nonché inveterati creatori di atmosfere intime e raffinate, The Tonewheelers sono amati da ampie fasce di pubblico, dagli “adepti” più smaliziati, ai neofiti del jazz, fino agli swingers più dinamici.





The Tonewheelers, da sinistra Zzyo Mo Groovester, Roberto Catalano e Salvo Catania

Tre musicisti di lunga esperienza, dai diversi interessi e larghi orizzonti sonori che, in questo contesto, mescolano i loro rispettivi talenti e bagaglio musicale creando una dimensione jazzistica ideale, condensata nella formazione tipica del soul jazz, l’Ogd (Organ, Guitar, Drums) trio. Mo Groovester è un fervente amante del “groove”, dal tocco passionale ed elegante. Roberto Catalano, chitarrista di grande sensibilità, Ph.D. in Etnomusicologia conseguito alla UCLA University of California di Los Angeles, ha vissuto nella metropoli calforniana per oltre trent’anni. Salvo Catania è un batterista e percussionista molto attivo nell’area etnea, impegnato anche nell’insegnamento e nell’organizzazione di workshop e clinic di batteria.

Biglietti: € 10, ridotto € 7 riduzione per chi cena durante lo spettacolo, prenotando al 392 544 8183.

Info al numero 0958168912, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.

Luogo: Zō Centro culture contemporanee, piazzale Rocco Chinnici (ex piazzale Asia), 6, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Tipo evento: Concerto

Ora: 21:00

Artista: The Tonewheelers

Prezzo: 10.00

Info:

Per Open Jazz, la rassegna dedicata alla musica afro-americana, da Zō Centro culture contemporanee di Catania, il 16 luglio il concerto del trio formato dall’organista e vocalist Zzyo Mo “Groovester”, dal chitarrista Roberto Catalano e dal batterista Salvo Catania

Link: https://dice.fm/partner/tickets/event/xeyq63-the-tonewheelers-open-jazz-spiazz-16th-jul-z-centro-culture-contemporanee-catania-tickets

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