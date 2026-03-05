Venerdì 6 marzo, alle ore 21, la stagione 2025-2026 di Partiture, la rassegna di Zō Centro culture contemporanee di Catania dedicata ai linguaggi più innovativi e sperimentali della musica, tra elettronica, neoclassica e contemporanea, ospita “Unreality”, performance audio/video live della musicista elettronica inglese Halina Rice legata all’ultimo album uscito a ottobre. L’evento è realizzato in coproduzione con Basemental e in collaborazione con Luce del Sud.





Originaria di Nottingham, londinese di adozione, Halina Rice – produttrice di musica elettronica, di Intelligent Dance Music (genere di musica elettronica nato nel Regno Unito caratterizzato da un suono che nonostante le influenze dance predilige l’ascolto al ballo) e artista audio/video – fa parte di un’avanguardia musicale che manipola i suoni e le arti visive verso nuove forme e orizzonti. Dall’intersezione tra arte, musica e tecnologia nascono ambienti sonori eterei e sospesi che trasformano i live in un bagno sensoriale completo. L’obiettivo è la meticolosa creazione di eventi coinvolgenti attraverso l’uso di accompagnamenti visivi e tecnologie immersive come l’audio spaziale, visuals a 360° e ambienti metaversali. Il suo suono spazia da paesaggi sonori evocativi e malinconici a brani guidati dal ritmo.

Ispirata da artisti come Jon Hopkins e Max Cooper, le sue performance immersive, definite “parte rave, parte art-happening”, fondono suono, luci e visual all’avanguardia in esperienze multisensoriali, con l’uso di audio spaziale e ambienti di realtà virtuale e metaverso. Il suo lavoro, spingendo oltre i confini dell’innovazione, ha ricevuto importanti elogi dalla stampa internazionale.





Halina Rice, foto di Michal Augustini

Nell’ultimo album “Unreality” Rice continua a creare tracce avvincenti fondendo generi dance e innovando con effetti deformati e sound design: «Volevo basarmi sul successo dei brani precedenti per ispirare le persone a muoversi e ad emozionarsi» dichiara l’artista britannica. I suoi spettacoli sono il culmine del lavoro svolto dal 2020 in poi in cui la Rice ha costruito le sue credenziali come artista “immersive-first”, creando esperienze audiovisive avvolgenti.

Come afferma Rice, «Il mio obiettivo principale è presentare musica e immagini avvincenti, emotive e innovative per spostare il pubblico al di fuori della sua esperienza quotidiana. Voglio che le persone si sentano ispirate». Ad aprire la serata Løgømyx, produttore belga di musica elettronica che plasma il suo spazio elettronico intrecciando elementi di field-recording (registrazioni ambientali) e dettagli sonori raccolti dal mondo reale, creando un tessuto musicale organico e immersivo.

Biglietti: € 20,70 Info: tel. 095.8168912 da lunedì a venerdì, dalle 10 alle 13. Zō Centro culture contemporanee: piazzale Rocco Chinnici 6 Catania.

