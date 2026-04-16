Il racconto lucido di una passione verso il proibito e della disperata ricerca di un quotidiano sempre sopra le righe. Una storia “forse vera”, che comunque attinge alle cronache catanesi dei primi Anni ’80. È partita la prevendita per assistere alla eccezionale messa in scena di “Patrizzia, la vera storia di una sensation seeker” spettacolo scritto, diretto e interpretato da Savì Manna, che conclude i festeggiamenti per il decennale dal debutto con una replica speciale a Catania, mercoledì 6 maggio alle ore 21 da Zo Centro Culture Contemporanee. Lo spettacolo culto di Savì Manna, che con la sua Patrizzia ha incantato e sedotto gli spettatori di mezza Italia.





Patrizzia (la doppia Z non è un errore) ha 50 anni e lavora allo storico mercato catanese della Pescheria. Oggi per campare vende pesce, ma nella vita non ha sempre fatto questo. Alle prime luci dell’alba, seduta su una poltrona nera, nell’intimità della sua casa, racconterà al pubblico la sua storia eccezionale… Quelli come lei li chiamano “sensation seeker”, cercatori di sensazioni: uomini e donne che sviluppano una dipendenza da esperienze estreme, alla continua ricerca di scariche di adrenalina. Patrizzia, moderna sirena, ammalia chi l’ascolta cantando le vicende della sua vita.

“Patrizzia. La vera storia di una sensation seeker” – finalista al concorso internazionale per le tematiche LGBTQ+ al “Premio Carlo Annoni” nel 2020 – è il racconto lucido di una passione verso il proibito e della disperata ricerca di un quotidiano sempre sopra le righe. Dopo gli spettacoli Lupo, Sheet e Importante, molto importante, Savì Manna ha consegnato al pubblico una parte della sua ricerca attoriale e linguistica fissando l’attenzione, ancora una volta, su un personaggio ai margini della società, metafora della Sicilia: terra alla periferia dell’Occidente. Ma Patrizzia è molto di più, è anche testimone di un’identità di genere frammentata, smarrita, nella quale le costruzioni simboliche di appartenenza sessuale si destrutturano e si ricompongono in un conflitto interno incessante: ricercare una propria identità per sopperire alla mancanza di relazioni fondanti ed identificative. Espressione di una sofferenza e di un conflitto che si traduce in atteggiamenti provocatori e spesso violenti che la condannano al gioco di vittima e carnefice, Patrizzia è un veliero senza timone che fluttua sulle sfumature più nascoste e contraddittorie dell’umano.





Savì Manna in “Patrizzia”

Patrizzia, la vera storia di una sensation seeker”

Scritto, diretto e interpretato da Savì Manna, scenografie e disegno luci Salvo Pappalardo, una produzione Leggende Metropolitane \ Statale 114. Biglietto: € 12 Informazioni al numero 095.8168912 da lunedì a venerdì, dalle ore 10 alle 13. Zō Centro culture contemporanee: piazzale Rocco Chinnici 6, Catania.

Luogo: Zō Centro culture contemporanee, Piazzale Rocco Chinnici (ex piazzale Asia), 6, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Tipo evento: Spettacolo

Ora: 21:00

Artista: Savì Manna

Prezzo: 12.00

Info:

A dieci anni dal debutto, sono già in prevendita i biglietti della replica speciale, in calendario il 6 maggio da Zō Centro culture contemporanee di Catania, di “Patrizzia, la vera storia di una sensation seeker”, spettacolo scritto, diretto e interpretato da Savì Manna, racconto di una passione verso il proibito, una storia “forse vera”che attinge alle cronache degli Anni ’80. Testo finalista al “Premio Carlo Annoni” del 2020

Link: https://dice.fm/partner/tickets/event/py87gw-patrizzia-6th-may-z-centro-culture-contemporanee-catania-tickets

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