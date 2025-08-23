Musica antica, luoghi senza tempo. A Cefalù la nuova tappa della stagione concertistica 2025 promossa da BCsicilia, in collaborazione con l’associazione MusicaMente di Palermo. Nell’ambito della Stagione concertistica 2025 realizzata dal Dipartimento di Musica Antica di BCsicilia e sponsorizzata da Banca di Credito Cooperativo delle Madonie, prosegue il percorso dedicato alla valorizzazione del patrimonio musicale antico nei luoghi più suggestivi della Sicilia. Il prossimo appuntamento si terrà a Cefalù in collaborazione con l’Associazione MusicaMente, nell’ambito del programma “Le notti di BCsicilia”. L’appuntamento è al Teatro Salvatore Cicero, martedì 26 agosto, alle 21, ingresso gratuito conuno spettacolo diretto da Tomeu Seguí Campins che propone un programma di musica antica per tastiera, dal 1440 al 1757, intrecciato con la gestualità intensa della danza contemporanea di Melisa Maturana Aguirre. Il clavicembalo di Seguí e la forza espressiva di Aguirre guideranno il pubblico in un percorso che unisce epoche e linguaggi artistici. Seguí è anche direttore dell’Inca International Baroque Music Festival, del Caimari Early Music Festival, dello Stylus Phantasticus e della Mallorca International Organ Academy.

Luogo: Cefalù

Tipo evento: Concerto

Ora: 21:00

Prezzo: 0.00

