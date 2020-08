prevenire i contagi da Covid19, il sindaco di Cefalù, Rosario Lapunzina. Il provvedimento prevede limitazioni per gli orari di vendita anche se per il solo asporto e la somministrazione di alcolici e superalcolici. Ha emanato una nuova ordinanza molto restrittiva per, il sindaco di Cefalù, Rosario Lapunzina. Il provvedimento prevede limitazioni per gli orari di vendita anche se per il solo asporto e la somministrazione di alcolici e superalcolici.

Queste nuove disposizioni sono state messe in atto per tutelare la sicurezza urbana e l’incolumità pubblica e rimarranno in vigore fino al prossimo 16 settembre.

motivazioni legate all’epidemia da Coronavirus, ci sono anche le lamentele degli abitanti del centro storico che, ultimamente, hanno visto i loro sonni disturbati dagli schiamazzi notturni di gente non certo sobria. A spingere il primo cittadino verso il provvedimento, oltre che le, ci sono anche le lamentele degli abitanti del centro storico che, ultimamente, hanno visto i loro sonni disturbati dagli schiamazzi notturni di gente non certo sobria.

Nel dettaglio la misura prevede che sia vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione, dalle ore 00:00 alle ore 7:00, nel provvedimento rientrano anche i distributori automatici. Vietata la somministrazione di bevande alcoliche in contenitori di vetro dalle ore 00:00 alle ore 2:30

dove è prevista la diffusione musicale che dovrà terminare entro le 00:30. Stretta anche per i localiche dovrà terminare entro le 00:30.

Prevista anche la chiusura degli esercizi commerciali e di tutti i pubblici esercizi, bar pub, ristoranti e lidi dalle 2:30 alle 6:00.

“L’ordinanza è necessaria per assicurare la sicurezza urbana anche ai fini sanitari – ha detto Lapunzina – i giovani hanno diritto di divertirsi ma non devono dimenticare che il Covid19 non è ancora stato sconfitto”.