Le Regioni dovranno adeguarsi al dpcm del 7 agosto scorso che recita: “restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso”.

Questa – a quanto si apprende – la posizione che sarà sostenuta dagli esponenti dell’Esecutivo alla riunione delle 16 con le Regioni. In particolare, il ministro della Salute, Roberto Speranza, potrebbe presentare un provvedimento che vieta esplicitamente alle Regioni di derogare al dpcm. Anche il ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia, nei giorni scorsi aveva ipotizzato la “chiusura dopo Ferragosto in tutte le Regioni”. Ed i dati quotidiani dei contagi in continua crescita spingono verso lo stop al ballo.

Si tratta di una misura che potrebbe non restare isolata. Se kil contagio dovesse continuare a crescere il governo valuterà lo stop ad altre attività e la limitazione di altre libertà compresa quella degli spostamenti anche all’interno dell’Ue con destinazioni ritenute ‘pericolose’ per il numero dei contagi o per le politiche di prevenzione distratte o inesistenti.

Non inq usta fase ma il passaggiio successivo potrebbe essere una nuova stretta sui trasporti e sugli spettacoli con un sempre maggiore accentramento delle scelte a Roma a discapito delle Regioni che in questa fase sono apparse troppo permissive.

Intanto in Sicilia, oltre al cluster maltese che è sotto osservazione, sorge un altro problema non da poco ed è il ritporno ad un focolaio in una casa di riposo.

Nove contagi in poche ore e 5 di questi riguardano persone anziane. Rischia di diventare un focolaio una casa di riposo di Modica nel ragusano e il sindaco decide di chiudere al pubblico due strutture. Dopo il report di ieri è questo il nuovo fronte della lotta al covid19

Se da una parte i dati della quarantena sono in netto calo (da 77 a 50 in questi ultimi giorni), dall’altro insorge il nuovo preoccupante problema. La casa di riposo di Modica si è trasformata in un piccolo focolaio con ben 9 contagiati, tra ospiti e operatori. Le persone ricoverate sono divise nei reparti di malattie infettive e rianimazione dell’ospedale Maggiore di Modica, del Maria Paternò Arezzo di Ragusa e di Catania. Sono tre gli asintomatici tra ospiti e operatori.

A causa di questa situazione e per scongiurare un peggioramento, il Sindaco ha disposto lo stop immediato alle visite dei parenti e il divieto per i titolari della struttura di accogliere nuovi ospiti nei prossimi giorni. Il medesimo provvedimento è esteso anche a un’altra Casa di Riposo collegata alla prima, dove viene saltuariamente impiegato lo stesso personale.