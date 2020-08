Sono 14 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia. Lo rivela il quotidiano bollettino diffuso dal Ministero della salute. Una diminuzione rispetto al trend delle ultime settimane che arriva proprio nel primo giorni di applicazione delle nuova regole anche se, chiaramente, è del tutto scollegato da queste norme il cui effetto si dispiegherà nelle prossime settimane. C’è, purtroppo, una nuova vittima e sette guariti.

Il numero delle persone ricoverate sale a 60, fra queste sono 54 le persone che necessitano di ospedalizzazione in regime ordinario mentre salgono a 6 quelle ricoverate in terapia intensiva. Il nuovo ricovero riguarda, in realtà, un caso già noto ieri che però non era stato trascritto nei report

Complessivamente sono 718 gli attuali positivi in Sicilia e 658 dei quali si trovano in isolamento domiciliare. 3780 i casi in Sicilia dall’inizio dell’epidemia e 2776 i guariti ovvero sette in più rispetto a ieri

Sul fronte dei tamponi sono solo 1626 quelli eseguiti nelle ultime 24 ore che portano il totale a oltre 310mila nell’intero periodo.

Sulla distribuzione territoriale 14 contagi sono 5 nel Messinese, 4 nel Ragusano, 3 nel Catanese e 2 del Siracusano. Fra questi ci sono c ontagiati di rientro oltre che da Malta, cosa ormaiu nota, anche da Spagna e da Croazia scoperti grazie ai controlli avviati con il piano anti covid in porti e aeroporti

Sette i guariti 5 dei quali nel Catanese e 2 nel ragusano mentre la vittima è stata registrata a Paternò nel Catanese.

In questo report non sono ancora riportati i 7 casi scoperti a Villabate nel Palermitano dei quali si è appreso alla fine della mattina non in tempo per le comunicazioni, dunque si tratta di contagi che saranno trascritti nel report di domani mentre sono già tutti riportati nei report degli ultimi due giorni i contagi del pullman Segesta Palermo – Trapani e nella casa di riposo di Modica