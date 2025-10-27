“Ri-velazioni” è il titolo della mostra antologica dell’artista palermitana Claudia Oliveri, in programma dal 26 ottobre al 9 novembre al Polo Museale in corso Umberto I a Ciminna.

L’esposizione, a cura di Vito Mauro e Massimiliano Reggiani, è stata inaugurata sabato 25 ottobre.





Un’occasione imperdibile per approfondire la poetica di Claudia Oliveri, artista elegante e raffinata: il tratto distintivo della sua produzione pittorica è rappresentato dai drappeggi, per i quali è particolarmente apprezzata e rinomata.

Stoffe avvolgenti che fasciano con grazia ed eleganza anche in forma astratta e che raccontano l’identità femminile, a tratti celata o parzialmente nascosta, talvolta abbracciata e stropicciata.

La mostra sarà visitabile tutti i giorni dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 17:00 alle 19:00.

L’ingresso è libero.

Luogo: Polo Museale , corso Umberto I , CIMINNA, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Mostra

Ora: 18:00

Artista: Claudia Oliveri

Prezzo: 0.00

