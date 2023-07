La statua del santo co patrono di Palermo San Benedetto il Moro è stata messa in salvo prima che le fiamme la potessero distruggere. Non tutto è stato salvato. Anzi i danni nel cimitero di Santa Maria di Gesù sono ingenti.

“A Monte Grifone sembrava che la situazione si fosse stabilizzata ed invece nel pomeriggio l’incendio ha ripreso con forza arrivando fino alla chiesa del monastero di Santa Maria di Gesù. L’edificio del 200 è stato pesantemente danneggiato. Il tetto in legno non c’è più. La chiesa che conserva le spoglie del santo con patrono di Palermo è andata in fiamme.

Il tetto non c’è più, tutte le pareti sono annerite molti quadri sono andati distrutti come un quadro di Pietro Novelli andato in fiamme così come la statua del 300 del crocifisso dell’altare. Una situazione molto grave”.

E’ quanto ha detto l’assessore comunale di Palermo Antonella Tirrito che ha fatto un sopralluogo nella chiesa di Santa Maria di Gesù andata in fiamme. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento l’incendio ma già la situazione dell’edificio cattolico di pregio era compromessa