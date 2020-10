L'ipotesi di reato è peculato

Sono in tutto quasi 8 gli anni di reclusione chiesti per Anna Rosa Corsello, ex dirigente regionale della Formazione, imputata in tre processi diversi che si stanno celebrando davanti alla terza sezione del Tribunale di Palermo. L’ipotesi di reato è peculato e le vicende riguardano i fatti della Biosphera e Multiservizi, la storia degli extrabudget e lo scandalo Formez. L’ex dirigente è difesa dagli avvocati Salvatore Modica e Salvatore Tamburo.

Come si legge sul Giornale di Sicilia, per quanto riguarda la Biosphera e Multiservizi, ex società a totale capitale regionale, poi confluite nella Sas, la Corsello è accusata di di essersi appropriata – a titolo di compenso per le sue prestazioni – di somme delle due società in liquidazione. Una operazione non ammessa secondo i Pm. Una tesi contestata dai legali, che replicheranno alla prossima udienza.

Per quanto riguarda i compensi agli extrabudget, l’ipotesi di appropriazione del pubblico denaro è legata al rifiuto di corrispondere agli enti di formazione contributi dovuti per legge: l’operazione sarebbe stata fatta trattenendo i fondi europei spettanti agli enti, allo scopo di recuperare somme che in precedenza erano state erogate in eccesso, con l’impiego di risorse della Regione. L’appropriazione consiste nel fatto che l’ex segretario generale e l’ex dirigente avrebbero mirato a evitare di pagare di tasca propria, per gli errori commessi, gli 11 milioni 934 mila euro di extrabudget.

Per ciò che riguarda il Formez, l’accusa per la Corsello era originariamente di concussione, ma poi era stata trasformata in istigazione alla corruzione ma proprio a fine processo, durante la requisitoria, la procura ha ritenuto che si sia trattato di una induzione indebita a dare o ricevere utilità, un misto fra i due precedenti reati. In ogni caso prescritto all’inizio del mese di luglio ma mentre i giudici stavano per pronunciare la sentenza sull’ex dirigente generale della formazione, la difesa ha fatto sapere che l’imputata ha dichiarato di rinunciare ad una eventuale prescrizione ed ha chiesto che si chiarisca fino in fondo la sua posizione.