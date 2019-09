Si chiude così il 395esimo Festino di Santa Rosalia

La premiazione finale del concorso fotografico “Festino e dintorni”, che si è svolta a Palazzo delle Aquile nel giorno in cui si festeggia la Santuzza, ha chiuso ufficialmente l’edizione 395° del Festino di Santa Rosalia.

La giuria, composta dallo staff del Centro Internazionale di Fotografia, guidato da Letizia Battaglia promotrice del concorso e direttrice artistica del Festino insieme a Lollo Franco, ha premiato Laura Tellini, Chandra Giudice e Lorella Aiosa.

I riconoscimenti sono stati consegnati dal sindaco Orlando. “Rosalia è donna – ha detto il primo cittadino -. Quest’anno il tema dell’Inquietudine, che per noi è risposta alla paura, è stato interpretato in ogni scatto delle 84 partecipanti. Questa iniziativa non vuole essere episodica ma l’inizio di un percorso che lascerà un archivio alla città”.

Tutto il materiale fotografico prodotto durante il concorso dalle 84 partecipanti donne farà parte di un archivio fotografico che sarà fruibile al Centro Internazionale di Fotografia, presso i Cantieri Culturali della Zisa a Palermo.

“Tutte voi avete lavorato molto bene – ha detto con emozione Letizia Battaglia -, premiarne solamente tre mi addolora ma i lavori delle altre fotografe rimarranno in archivio e saranno in mostra per il Festino del 2020 . È stata un’esperienza bellissima, che appunto non termina oggi”.

Per Vincenzo Montanelli è stato “un onore organizzare la kermesse, avendo organizzato l’edizione del 2019, aver sentito da Letizia Battaglia con quanta passione e dedizione queste fotografe anche non professioniste. Non poteva esserci miglior conclusione per la 395 edizione del Festino”.