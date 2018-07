proseguono ogni domenica i giochi dello "zio pippo"

Com’era prevedibile, la scorsa domenica 15 luglio, in occasione del Festino di S. Rosalia, la spiaggia di Mondello, affollata di palermitani, turisti e babbaluci(con tanto di pasta ‘o furnu e muluni), ha fatto da cornice all’ennesimo appuntamento estivo intrattenuto dall’ormai mitico animatore Pippo Taranto, meglio noto come “Zio Pippo”.

In particolare, domenica scorsa, un’autentica coda di bagnanti è stata attratta da un evergreen dello zio Pippo, che ha ridato vita a “La Pesca Miracolosa”, gioco che ogni anno ripropone per festeggiare, anche a Mondello, la Santuzza dei palermitani.

Numerosi, infatti, i concorrenti di tutte le età che, in fila ordinata, introducendo le mani in una grossa giara ricolma di sacchetti Monachello, cercavano quello contenente un premio. Molti i partecipanti, dicevamo, che, avendo trovato sacchetti vuoti, si rimettevano in fila, nella speranza di trovare quelli con l’agognata sorpresa!

Ed infatti, la loro tenacia è stata premiata e molti sono riusciti a portarsi a casa i premi offerti dalla storica ditta di caffè “Monachello” (cappellini, tazzine, bicchieri da birra, un servizio piatti da 12, piattini per dessert e confezioni di caffè) di cui Pippo Taranto da oltre 40 anni è ormai fedele testimonial. Per domenica 22 luglio, sempre con inizio alle 10:30 presso l’ex centro-radio (di fronte al Commissariato di Polizia, ndr), i bambini dai 5 ai 12 anni, potranno giocare al “Tira e molla”: anche questo gioco, come tutti gli altri ideati e condotti da zio Pippo, vedrà coinvolti i genitori che saranno gli aiutanti dei piccoli giocatori, per far vincere loro ancora altri premi!

In una contemporaneità che vede molti ragazzi e anche piccoli crescere incollati a un tablet, l’autentica relazione animata dai giochi tradizionali di Zio Pippo è serbatoio per i più piccini di quella memoria che, da grandi, potranno a loro volta trasmettere, come lo è stato per molti di noi genitori, che ricordano ancora quegli engrammi giocosi dei petits cadeaux dello Zio Pippo. E arrivederci ancora a domenica prossima!