Grazie a Fondazione Sicilia e all’Università di Palermo

Il terzo appuntamento della rassegna di documentari dedicati al tema dell’architettura “Sguardi di luce” sarà dedicata a Renzo Piano. Un progetto dell’associazione “Sole Luna – Un ponte tra le culture”, realizzato insieme a Fondazione Sicilia e all’Università di Palermo e in programma fino al 30 maggio alla Sala dei 99 di Palazzo Branciforte.

La terza serata, giovedì 11 aprile alle 20.30, sarà dedicata uno dei più famosi e apprezzati architetti italiani nel mondo, e ad un film uscito lo scorso anno e distribuito nelle sale cinematografiche da I Wonder Pictures: “Renzo Piano. “L’architetto della luce” del regista spagnolo Carlos Saura, vincitore di un Orso d’argento e un Orso d’oro al Festival di Berlino e in corsa per tre volte agli Oscar nella sezione dedicata al migliore film straniero. Ad introdurre la proiezione sarà Maurizio Carta, presidente della Scuola Politecnica dell’Università di Palermo, professore di progettazione urbanistica e pianificazione territoriale, e autore di numerose pubblicazioni scientifiche e divulgative.

Il film è un racconto di parole e immagini sull’architettura di questo grande creativo. Un dialogo tra l’architetto e il regista durante la realizzazione del centro culturale Botìn a Santander, in Spagna. “La luce è forse il materiale più importante del costruire”, dice Piano a Saura. E aggiunge: “È un mestiere stranissimo quello dell’architetto, perché c’è un filo rosso molto sottile che collega la tecnica con la poesia”. Sullo sfondo, la costruzione del centro culturale Botìn di Santander, sulla costa cantabrica. Un incarico iniziato nel 2010 e portato a termine nel 2017. Il film è stato presentato al Biogramfilm 2018.