il 9 aprile

L’Università degli Studi di Palermo ospita un desk informativo del Centro Regionale Trapianti Sicilia (CRT Sicilia) nell’ambito delle attività previste da un protocollo di intesa per diffondere la campagna nazionale Diamo il Meglio di Noi su donazione e trapianto di organi, tessuti e cellule.

Il desk sarà allestito martedì 9 aprile dalle 10.00 alle 13.00 nell’Area antistante il Polididattico (Edificio 19, Campus universitario di viale delle Scienze) dove il personale del CRT Sicilia darà informazioni sulla donazione degli organi e sui trapianti e distribuirà depliant e gadget promozionali.

L’iniziativa si inserisce tra le manifestazioni e gli eventi organizzati in tutta Italia per celebrare domenica 14 aprile la XXII “Giornata Nazionale per la Donazione e Trapianto di Organi e Tessuti”, promossa dal Ministero della Salute, insieme al Centro Nazionale Trapianti e alle Associazioni nazionali di settore, sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, con il sostegno e la collaborazione di Regioni, Province Autonome, Enti Locali e Istituzioni sanitarie.

