fine settimana con un calendario ricco di eventi

Un fine settimana all’insegna della Bontà sotto l’albero della Fortuna.

“Ci apprestiamo al Natale e la Bontà è il valore che più di tutti caratterizza questa gioiosa festività – dice il Commissario dell‘Ente Parco Madonie, Salvatore Caltagirone – vi invitiamo a “gustarlo” nel Parco delle Madonie“.

“Ma anche a Palermo – continua Caltagirone – a Palazzo sant’Elia in via Maqueda, 81, dove vi aspettiamo sotto il nostro Albero della Fortuna, ora ricchissimo di biscotti e dolci della tradizione madonita. La fortuna sta nell’appartenere a questo straordinario territorio, unico per la sua natura e ricco di storia e tradizione, ma anche poter gustare le sue eccellenze alimentari. E a Natale sono i biscotti e i dolci tipici ad essere protagonisti sulle nostre tavole. Vi aspettiamo in questo fine settimana con un calendario ricco di eventi. Domani, sabato 21 dicembre, e Domenica, dalle 11 alle 17.30 momenti di degustazione con i produttori di Caltavuturo (miele e succo di Melograno) e del Comune di Castelbuono (biscotti e dolcetti). Domenica, dalle 16.30 alle 19.00, esibizione del noto Gruppo Folk “Gazzara” di Caltavuturo che si esibirà intonando nenie e canti natalizi dell’antica tradizione siciliana”.