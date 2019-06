a Palermo dal 29 giugno al primo luglio

La Rainbow Warrior di Greenpeace Italia sbarca a Palermo. Sarà ancorata al Molo Trapezoidale, nei pressi della Cala. L’arrivo della nave di Greenpeace rientra nell’ambito del tour europeo “Uniti per il clima”, per sensibilizzare e informare sui cambiamenti climatici e sugli impatti che questi hanno su di noi, anche in Italia.

La Rainbow Warrior sarà aperta gratuitamente a tutte e tutti coloro che vogliono entrare a contatto con l’associazione ambientalista. Prima di salire a bordo, sarà inoltre possibile visitare un vero e proprio “villaggio Greenpeace”, con un’area per bambine e bambini, una mostra sui cambiamenti climatici in Italia e in Europa, e sulle soluzioni per contrastarli, un angolo di realtà virtuale e un “rinfresco”, ovviamente #plasticazero. La Rainbow Warrior sarà a Palermo dal 29 giugno al primo luglio.

In questi giorni Greenpeace è stata impegnata in una campagna contro le trivelle nei mari siciliani, in particolare nello Stretto di Sicilia.