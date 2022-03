Il video virale su TikTok

Non puoi pagare i mezzi pubblici? A Palermo, letteralmente, ci si attacca al tram. Se pensavamo che le avevamo viste tutte a Palermo, forse ci sbagliavamo. Questa nuova “strategia” per non pagare i mezzi di trasporto pubblico è davvero nuova ma anche molto pericolosa. Il video spopola su TikTok, il social network molto seguito dai ragazzini.

Il ragazzo che “si attacca al tram”

L’ha proprio presa alla lettera il ragazzo la famosa frase “attaccati al tram”. Un video virale sui social lo conferma. Il video mostra un ragazzo seduto nella porzione finale di un tram che attraversa la città di Palermo. Scene di ordinaria follia nel Capoluogo che non smette mai di stupire. “La novità per non pagare il biglietto, senza green pass e senza mascherina – commenta la persona che riprende la tragicomica scena del giovane attaccato al tram – Guardate che succede a Palermo”.

Il video ripreso da un’auto in corsa

Chi riprende le immagini del giovane attaccato al tram, se la ride, intanto guida l’auto, con un cellulare in mano e in sottofondo si sente anche la voce di un bambino piccolo. Il video sembra essere stato girato nella zona di Corso dei Mille.

Gli episodi gravi di violenza e teppismo

Il tema del trasporto pubblico locale però sembra essere serio visto che sono tanti i casi di teppismo e di violenza denunciati nel capoluogo siciliano e molto spesso le vittime sono gli addetti ai lavori. Numerosi sono, infatti, gli episodi raccontati da BlogSicilia nei giorni scorsi. Il 6 marzo il danneggiamento su un autobus a Palermo. È successo al capolinea di via Oreto in viale Regione Siciliana. Una ventina di ragazzini hanno cercato di aprire la bussola di un autobus. Sono entrati dentro la vettura hanno preso l’estintore che si trova a bordo del mezzo pubblico ed e lo hanno svuotato. Un’azione pericolosa per quanti si trovavano a bordo. La schiuma dentro l’involucro è tossica. L’autista ha cercato di fermare la vettura e bloccare i ragazzi, ma questi sono riusciti a fuggire ancora prima che arrivassero gli agenti.

Autista Amat picchiato da un giovane

Appena alcuni gironi addietro un autista dell’Amat è stato aggredito a Palermo. È successo in via Molara questo pomeriggio. Un giovane di 39 anni sarebbe stato sfiorato dal mezzo che stava transitando. Una volta che il mezzo pubblico si è fermato. Il giovane è salito sulla vettura numero 380 e ha iniziato a picchiare l’autista rompendo anche il vetro che limita lo spazio dove siede il guidatore. Il giovane è stato bloccato e identificato dai carabinieri e denunciato. Il dipendente dell’azienda di 59 anni è stato trasportato in ambulanza dai sanitari del 118 all’ospedale Civico.