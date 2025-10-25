“Missionari di speranza tra le genti”. A Palermo il primo Festival dei Popoli. Domani dalle 15.30 alle 23.30 a Villa Filippina tra musiche tradizionali, cibi delle comunità migranti e stand sulla cultura, le produzioni e i temi delle migrazioni e della pace.

Un viaggio in questo mondo complesso attraversato da sfide cruciali, che mette insieme prospettive e sguardi differenti, ma tutti uniti dal desiderio di costruire percorsi condivisi. Africa, Albania, Medio oriente, Occidente e Islam si confrontano e rilanciano le esigenze del dialogo e della pace. Una giornata tra musica, danza, ecologia, riflessioni e cucina. Una geopolitica che diventa arte del confronto.

Il tema scelto per questa prima edizione è “Missionari di speranza tra le genti”. Una Festa per sottolineare come l’ottobre missionario sia un’occasione privilegiata in cui tutta la Chiesa si unisce in preghiera per i missionari e per la fecondità del loro lavoro apostolico, ma anche di dialogo con tutte le culture. Papa Leone esorta tutti a riflettere sulla chiamata battesimale a essere missionari.

“Le vostre preghiere e il vostro aiuto”, continua il Papa, “servono a diffondere il Vangelo, sostenere programmi pastorali e di catechesi, costruire nuove chiese e rispondere ai bisogni sanitari ed educativi dei nostri fratelli e sorelle nei territori di missione”. La prima edizione del Festival dei Popoli è promossa dal Centro missionario diocesano, dal Servizio diocesano di Pastorale Giovanile, dalla Caritas Diocesana e dall’Ufficio Migrantes