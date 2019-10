Il 15 ottobre a Palazzo Chiaramonte Steri

Palermo diventa il centro della sostenibilità delle isole europee in occasione della quarta conferenza nazionale e la sesta conferenza internazionale di Greening the Islands che si terrà a Palermo il 15 ottobre a .

Saranno oltre 40 i relatori da tutta Europa che si riuniranno per fare il punto sul come avviare la transizione delle isole verso un modello a ridotto impatto ambientale in un’ottica di sviluppo di sistemi di economia circolare. Durante l’evento gli esperti si confronteranno su normative, tecnologie, sistemi finanziari e best practice a favore di un cambio di paradigma del sistema insulare che deve ora più che mai essere orientato alla sostenibilità.

L’evento di Palermo si inserisce nel progetto più ampio e nel dialogo con le istituzioni europee avviato da Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR) e Greening the Islands in occasione dell’evento del 18 giugno al Comitato delle Regioni.

L’appuntamento è organizzato con la collaborazione della Conference Peripheral Maritime Regions (CPMR), che terrà il 16 ottobre la sua 47esima assemblea generale con la partecipazione di oltre cento governi di isole e regioni periferiche d’Europa. Sarà l’occasione per esaminare le opportunità offerte dal Decreto isole minori e i bandi del Ministero dell’ambiente per progetti pilota in tema di efficienza energetica e mobilità sostenibile, ma anche quelli previsti dalla Commissione Europea che sarà presente all’evento di Palermo.

Da agosto il “Decreto Isole Minori” è finalmente attivo grazie alla pubblicazione da parte del GSE delle regole per accedere agli incentivi. Il decreto, a cui possono accedere solo le 20 isole minori non connesse alla rete elettrica nazionale, delle quali 14 in Sicilia, prevede che l’energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili ha diritto a una remunerazione (differenziata per ciascuna isola e tipologia di intervento) con un modello “conto energia” ottenuta grazie alla riduzione dei costi della generazione elettrica prodotta da fonti fossili. Agli incentivi possono accedere cittadini, enti e imprese.