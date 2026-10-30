Ai Cantieri Culturali alla Zisa incontri, Villaggio della Salute e dell’Innovazione, convegno pediatrico e Gran Galà della Solidarietà. Raccolta fondi a sostegno del progetto Giulia Hospital Centre.

Avvicinare la sanità ai cittadini, dare voce alle persone con disabilità e alle loro famiglie, promuovere il confronto sui percorsi di cura e trasformare la solidarietà in un impegno concreto. Sono gli obiettivi degli Stati Generali della Sanità Sicilia 2026, in programma il 18, 19 e 20 dicembre ai Cantieri Culturali alla Zisa, in via Paolo Gili 4, a Palermo. A organizzare la manifestazione sono UNALOTTAXLAVITA ETS e il Gruppo culturale civico “Ci Sono… Anch’io”, promotori di tre giornate dedicate alla salute, ai diritti e all’inclusione, con incontri, convegni, presentazioni e spazi espositivi. Il programma sarà arricchito da musica dal vivo, cabaret, ballo e spettacoli. Il Villaggio della Salute e dell’Innovazione sarà uno spazio di incontro e informazione per mettere in relazione cittadini, realtà sanitarie, associazioni, professionisti e imprese, tra tecnologia, inclusione e confronto. Gli espositori possono prenotare il proprio gazebo contattando direttamente l’organizzazione al numero 091 6497525 oppure tramite WhatsApp al 348 6376432.





Gli spazi disponibili sono limitati. Un invito è rivolto anche a cantanti, musicisti, ballerini, cabarettisti e artisti, che possono proporsi attraverso gli stessi recapiti per condividere il proprio talento e vivere insieme un momento di spettacolo e solidarietà. Un’occasione per esserci, sostenere le famiglie e testimoniare che riaccendere la speranza si può. L’iniziativa si svolge con il patrocinio di Regione Siciliana – Assessorato della Salute, Comune di Palermo – Assessorato alla Cultura, Assemblea Regionale Siciliana, Università degli Studi di Palermo, Università degli Studi di Enna “Kore”, Università degli Studi di Messina, ASP di Enna e ASP di Agrigento. Al centro della manifestazione anche una finalità solidale: il ricavato contribuirà a incrementare la raccolta fondi per l’apertura del Giulia Hospital Centre, il progetto di un centro semi-intensivo pediatrico orientato a offrire cure vicine a casa e sostegno alle famiglie.





Il convegno: “I bambini non possono aspettare”

Domenica 20 dicembre, alle ore 10:30, il Cine Teatro De Seta ospiterà il convegno “I bambini non possono aspettare”, accompagnato dal messaggio “Risposte ora, senza più viaggi della speranza”. Il confronto sarà dedicato al percorso dalla semi-intensiva pediatrica all’assistenza domiciliare, con l’obiettivo di porre al centro la continuità delle cure, i diritti dei bambini e il sostegno alle famiglie e ai caregiver. L’incontro è rivolto a istituzioni, università, ASP, professionisti, pazienti e associazioni, chiamati a confrontarsi sulla necessità di risposte assistenziali vicine ai bisogni delle persone e dei territori.





Il Gran Galà e la 13ª edizione del Premio Solidarietà

Sempre domenica 20 dicembre, alle ore 19:30, al Cine Teatro De Seta, si terrà il Gran Galà della Solidarietà “A Natale Puoi”, una serata di spettacolo a sostegno del progetto Giulia Hospital Centre. All’interno del Galà si svolgerà la 13ª edizione del Premio Solidarietà “Il cuore che fa la differenza”, organizzato da UNALOTTAXLAVITA ETS: un riconoscimento alla carriera e all’impegno umano e professionale di chi ha fatto spazio agli altri nella propria vita.





L’appello di Gabriele Montera

«Parte una nuova grande avventura, ma la sua buona riuscita dipende dall’impegno di tutti. Da solo non vado da nessuna parte», afferma Gabriele Montera, presidente di UNALOTTAXLAVITA ETS e fondatore del Gruppo culturale civico “Ci Sono… Anch’io”. «Chiedo alle istituzioni, ai professionisti, alle associazioni, alle imprese, agli artisti e ai cittadini di esserci e di aiutarci ad aiutare. Ognuno può contribuire, mettendo a disposizione tempo, competenze, talento o condividendo questa iniziativa. Insieme possiamo riaccendere la speranza. I bambini non possono aspettare e le famiglie non possono restare sole».





La conferenza stampa di presentazione

La conferenza stampa di presentazione si terrà nella prima decade di dicembre 2026, a Palermo, presso la Sala conferenze – Aula Magna del Dipartimento di Chirurgia e Medicina dell’Università degli Studi di Palermo. La data e l’orario saranno comunicati prossimamente.





Informazioni, prenotazione gazebo e candidature artistiche

Telefono: 091 6497525

WhatsApp: 348 6376432

Sito: www.statigeneralisanitasicilia.org

Luogo: CANTIERI CULTURALI ALLA ZISA, VIA PAOLO GILI, 4, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 19:30

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