A Partanna Mondello, borgata di Palermo, in un’atmosfera già pienamente natalizia, domenica 21 dicembre, dalle ore 17,30 alle 19,30, si svolgerà la prima giornata del “Presepe vivente – Villaggio Betlemme” organizzato dall’Associazione Giovanni Paolo II della Parrocchia S. Maria degli Angeli. Ingresso presepe da via Santocanale.

Le altre giornate di visita saranno il 26 e 28 dicembre, e poi il 6 gennaio 2026 sempre con lo stesso orario.





L’associazione, Giovanni Paolo II, già nota in tutta la Provincia di Palermo perché durante il periodo Pasquale porta in scena la Sacra Rappresentazione della “Passione e Morte di Cristo”, anche quest’anno, si è impegnata nella realizzazione della quinta edizione del “Presepe Vivente” che, anno dopo anno, attira sempre più visitatori ed apprezzamenti.

L’evento, strettamente legato alla tradizione Cristiana, vede il coinvolgimento di decine di attori che, con scenografie e costumi dell’epoca, si impegnano a rievocare ciò che la storia narra da più di duemila anni: la nascita di Gesù Cristo.





Per l’occasione, l’Associazione, presieduta da Giuseppe Gottuso, si è impegnata al massimo e grazie ad un notevole lavoro svolto da tutti i volontari e gli associati è stato allestito un villaggio che proietterà il visitatore a respirare l’atmosfera di Betlemme di 2000 anni fa.

E, per i più piccoli, all’interno della casa di Babbo Natale, sarà possibile posare per una foto omaggio.

Infine, a fianco dell’allestimento del Presepe, sarà possibile visitare la fiera agroalimentare.

Tipo evento: Spettacolo

Ora: 17:30

