Oltre sessant’anni di storia del progressive rock rivivono a Palermo in una serata che unisce musica e narrazione. “A progressive rock night” va in scena il 23 gennaio alle ore 21 al Teatro Al Convento, in via Castellana Bandiera, proponendo un viaggio sonoro dentro uno dei generi più iconici e influenti della storia del rock.

Lo spettacolo invita il pubblico a riscoprire l’anima più profonda del progressive rock, lontano dalla frenesia contemporanea e dai ritmi accelerati del quotidiano. Attraverso l’esecuzione dal vivo di brani storici di Genesis, Premiata Forneria Marconi, Jethro Tull, King Crimson e altri protagonisti del prog, alternati a monologhi originali, la serata si trasforma in un’esperienza immersiva, capace di restituire spazio all’ascolto, alla riflessione e all’immaginazione.

Sul palco i Solis Umbra, band palermitana attiva da due anni, composta da Alessandro Salvia (voce), Davide Agnello (chitarra), Maurilio Matracia (tastiere), Federico Martorana (basso) e Jacopo Trapani (batteria). Il gruppo propone una rilettura fedele ma personale dei grandi classici del progressive rock, con l’obiettivo di riportare al centro del live un genere complesso, ricco e spesso trascurato dal panorama musicale attuale.

Ad arricchire lo spettacolo la presenza dell’attore e narratore Walter Greco, che accompagna l’esecuzione musicale con interventi teatrali e introduttivi, dando al concerto una forte dimensione narrativa ed evocativa.

Il biglietto d’ingresso è 13 euro ed è acquistabile tramite il circuito Liveticket: https://www.liveticket.it/evento.aspx?Id=636058&&CallingPageUrl=http%3a%2f%2fwww.liveticket.it%2fricerca_eventi.aspx%3fId%3d8444%26Testo%3dSolis%2520umbra&InstantBuy=1#ancWizard

Il concerto è organizzato da Rock show eventi e Officine musicali Palermo. La direzione artistica è di Ivano Passarello.





