San Mauro Castelverde rinnova l’appuntamento con “Pani, Dolci e tanto altro…”. Il prossimo weekend il borgo si trasformerà in un museo a cielo aperto tra mostre etnoantropologiche e degustazioni. Entra nel vivo l’estate maurina che propone tante iniziative di intrattenimento che allo stesso tempo consentono di scoprire il patrimonio di tradizioni, storia e bellezze del borgo delle Madonie

L’evento prenderà il via sabato 2 agosto alle ore 17:00 con l’inaugurazione delle mostre nei diversi quartieri: ogni zona del paese propone oggetti storici, utensili, tessuti tradizionali e fotografie d’epoca, creando un percorso immersivo tra memoria e cultura che affascina tutte le età.





Domenica 3 agosto alle 18:00 si rinnoverà il rito de “A pisata”, la suggestiva trebbiatura con le mule, custodita dagli ultrasettantenni fratelli gemelli Nicolosi, ultimi depositari di questa antica pratica contadina. Questo momento rappresenta il culmine di un lungo lavoro nei campi e viene rivissuto con canti, narrazioni e gesti rituali, regalando al pubblico un’esperienza autentica delle radici maurine.

A seguire la grande degustazione: un itinerario enogastronomico che, da Piano San Giorgio, passando per via Cavour e Piazza Municipio, conduce fino a via Umberto I. Qui sarà possibile gustare specialità locali a chilometro zero, dagli antipasti ai primi, fino al dolce tipico come il celebre “Fiorello”, una pasta friabile ripiena di delicata crema di latte, e il tradizionale torrone offerto ai visitatori.

La manifestazione, promossa dall’Amministrazione comunale guidata da Giuseppe Minutilla, sarà animata dalla musica e dai balli popolari del gruppo folkloristico dell’Associazione culturale e musicale “L’Eremo”.

Tipo evento: Altro

Ora: 17:00

Link: https://www.facebook.com/ComuneSanMauroCastelverde

