Settembre, il mese dei propositi, dell’organizzazione dell’anno che sta iniziando. Perché anche per chi non è più studente, l’anno continua ad iniziare a settembre proprio come quando eravamo sui banchi di scuola.

Quest’anno poi il ritorno sui banchi ha avuto un significato nuovo, pieno di socialità, condivisione e voglia di tornare a imparare insieme.

Anche noi di JM English abbiamo riaperto le porte della nostra scuola di Palermo e non vediamo l’ora di tornare ad accogliere gli studenti di ogni età e condividere con loro percorsi di studio e obiettivi di conoscenza.

Flessibilità è la parola chiave che caratterizza la nostra proposta: corsi ibridi, flessibili, personalizzati sulle esigenze degli studenti: ciò che conta è parlare inglese, fare parte di un comunità innovativa e lavorare insieme per il raggiungimento di un obiettivo.

Lunedì 4 ottobre partiranno le nuove classi del corso Certification Goal: 7 mesi di corso, 2 giorni di lezioni a settimana, per prepararsi all’esame di certificazione IELTS, International English Language Testing System, la certificazione di inglese più popolare al mondo, riconosciuta e accettata dalle più prestigiose università italiane ed estere.

Per chi ci contatta entro il 28 settembre offriamo la possibilità di usufruire di 20 voucher ‘A scuola con JM English’ per acquistare il corso a partire da 85 euro al mese.

La scuola, presente a Palermo in Via XX Settembre 53, ha adeguato i suoi spazi per garantire la frequenza dei corsisti in totale sicurezza.

Tutte le classi si svolgeranno con un massimo di 8 partecipanti e verrà garantita la distanza interpersonale.

La scuola inoltre è Exam test venue ufficiale di IELTS, sede d’esami Trinity e centro di preparazione riconosciuto per gli esami Cambridge: nei centri si svolgono corsi di preparazione e sessioni di esami per il conseguimento delle certificazioni KET, PET, FCE, CAE, CPE.

E’ il momento di tornare a vivere insieme le nostre scuole, lavorando insieme per realizzare i vostri sogni.

Per maggiori informazioni su come richiedere il voucher ‘A scuola con JM English’ clicca qui