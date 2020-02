Non è la prima volta che si era verifica una rissa con accoltellamento tra Cinisi e Terrasini. Lo scorso 7 settembre alle 5 del mattino al pronto soccorso di Partinico si era presentato Pierpaolo Celestre, 20 anni residente a Borgetto, che aveva riportato ferite da arme da taglio all’addome e ematomi al volto.

Il giovane aveva raccontato ai carabinieri di essere stato ferito un’ora prima nei pressi della spiaggia di Magaggiari di Cinisi.

Nel corso delle indagini sembra che Celestre sia stato aggredito per futili motivi, pare per motivi sentimentali, da quattro ragazzi che potrebbero essere stati identificati dai carabinieri che dopo mesi di indagini avrebbero chiuso il cerchio. L’omicidio di Paolo La Rosa potrebbe essere collegato a questo di Magaggiari avvenuto mesi prima di cui non si era saputo nulla.