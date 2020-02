Tragica rissa al termine di una serata in discoteca ieri sera a Terrasini in provincia di Palermo. Un giovane di 20 anni originario di Cinisi, rimasto coinvolto nello scontro fra due gruppi di giovanissimi, è stato accoltellato al termine di una rissa scoppiata in circostanze ancora da chiarire. La tragedia si è consumata nei pressi della discoteca Millenium in piazzetta Titi Consiglio a Terrasini. Il giovane residente a Cinisi in via Aldo Moro è stato immediatamente soccorso e trasportato all’ospedale Civico di Partinico dai sanitari del 118. Era stato colpito all’addome e al collo e giunto in ospedale è morto.

Indagano i carabinieri che hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza. Bisognerà chiarire se lo scontro sia iniziato in discoteca oppure al di fuori della stessa e se i giovani coinvolti avessero tutti trascorso la serata proprio in quella discoteca dove era stata la vittima.

La vittima si chiamava Paolo La Rosa ed aveva 20 anni. Era uscito con un gruppo di amici per trascorrere una serata di musica e divertimento finita in tragedia. La Rosa è un giovane molto noto nel circondario fra Cinisi e Terrasini anche perchè figlio del titolare di un noto ristorante proprio di Terrasini, il ristorante Grace.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che dopo aver ascoltato i testimoni hanno ristretto le ricerche ad un preciso nucleo di giovani che sono attivamente ricercati per essere ascoltati dopo essersi allontanati dal luogo della rissa.

“La lite – dichiara il sindaco di Terrasini, Giosuè Maniaci – è avvenuta davanti al Millenium, per strada e là ci sono le telecamere comunali. I vigili hanno già iniziato a collaborare con i carabinieri nelle indagini. Bisogna fare giustizia il prima possibile. Come genitore mi sento affranto”.

Proprio il sindaco aggiunge “Io mi sento completamente affranto. Come padre, come cittadino, come rappresentante delle istituzioni. Non si può interrompere così violentemente la vita di un ragazzo, che avrebbe potuto essere figlio di ciascuno di noi, per motivi così futili. Chiedo alle autorità competenti di intervenire nel modo più deciso e tempestivo possibile per assicurare alla giustizia i responsabili e ho assicurato fin da subito la nostra collaborazione e il nostro sostegno alle forze dell’ordine. E chiedo fin da subito alle comunità di Terrasini e Cinisi di stringersi calorosamente attorno al dolore della famiglia La Rosa. Ciao Paolo, il tuo sorriso sarà sempre con noi!”.

Inevitabilmente fatti di cronaca del genere riportano alla mente tragedia come quella di Aldo Naro il giovane ucciso a calci al termine di una rissa scoppiata all’esterno di una discoteca di Palermo.

Avrebbero le ore contate i responsabili dell’omicidio di Paolo La Rosa, il 20 anni di Cinisi che è morto accoltellato, questa notte, a seguito di una rissa sfociata alla discoteca Millennium di Terrasini.

L’intera area è videosorvegliata e, i carabinieri della compagnia di Carini che indagano sull’omicidio, stanno già visionando le immagini registrate dalle telecamere comunali, da quelle piazzate da privati e dai dispositivi elettronici presenti anche nel locale. I carabinieri hanno sentito tantissimi giovani.

Coinvolti nella rissa sfociata in omicidio, altri ragazzi di Cinisi e Terrasini. Il tragico episodio è avvenuto attorno alle 4 di questa notte. La vittima, lavorava nel week end nel ristorante di famiglia. Dopo avere aiutato il padre nella gestione del locale “Grace” di Cinisi, era uscito con degli amici per andare a ballare a Terrasini, dove festeggiare il primo giorno di carnevale. Purtroppo, invece, quello che doveva essere un momento di svago si è trasformato in un appuntamento con la morte.