l'aggressore sarebbe già stato identificato

Un ragazzo di 27 anni è ricoverato nel Policlinico di Messina, in gravi condizioni e in prognosi riservata, dopo essere stato aggredito la scorsa notte intorno alle 3 a Santa Teresa Riva (Me), nel parcheggio di piazza Antonio Stracuzzi, all’uscita da una discoteca.

Gli amici hanno chiamato il 118, che ha portato il ragazzo al Policlinico di Messina.

I carabinieri hanno ascoltato i testimoni e avrebbero identificato l’aggressore, un giovane messinese, che avrebbe sferrato un pugno in faccia alla vittima.