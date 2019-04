l'atteso appuntamento a luglio

“Revolution The Beatles Musical”, torna sui palchi dei più prestigiosi teatri. Lo show che ha già riscosso successo di critica e pubblico, racconta la storia dei Beatles, descritta ed impersonata da una delle tribute band più famose in Europa “The Beatbox”. Per la prima volta in Italia è affiancata dalla prestigiosa “Roma Philharmonic Orchestra” diretta dal Maestro Stefano Trasimeni.

Lo spettacolo multimediale, pieno di ricordi e canzoni intramontabili, sarà in Sicilia il 30 luglio al Teatro di Verdura di Palermo ed il 31 luglio al Teatro Antico di Taormina. Il pubblico di Revolution rivive la straordinaria epopea dei Beatles, con un’immersione totale nei favolosi Sixties, in un emozionante susseguirsi di successi indimenticabili.

Gli spettatori verranno coinvolti in un percorso di emozioni non solo musicali, lo spettacolo propone infatti rari documenti video in esclusiva che raccontano quel periodo storico con testimoni che hanno vissuto la magia di quegli anni in prima persona come Freda Kelly (storica segretaria dei Beatles), Pete Best (primo batterista dei Beatles), Renzo Arbore, Peppino Di Capri, Rolando Giambelli fondatore dei Beatlesiani e tanti altri, narrano le loro esperienze attraverso interviste ed aneddoti, il tutto diretto dall’abile mano del regista video Giorgio Verdelli. Sei diversi momenti coinvolgeranno gli spettatori in un viaggio onirico. Per omaggiare questo importante anniversario, nel secondo tempo dello spettacolo, è dedicato ampio spazio a questa pietra miliare della musica. Biglietti già in vendita nei circuiti di prevendita abituali.