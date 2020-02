I rilievi della polizia municipale di Monreale

A undici anni a bordo di una moto cross finisce su una macchina posteggiata ed è stato trasportato in ospedale. E’ successo in via Cretazze, traversa di via Mulini a Monreale (Pa).

IL bambino è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale Ingrassia di Palermo.

Pare che il ragazzino fosse alla guida di una moto da cross, di quelle che potrebbero circolare solo su aree private, ma non sulla pubblica via.

Durante la guida, per cause che sono in corso di accertamento, il ragazzino avrebbe perso il controllo del mezzo, andando a sbattere su una macchina che sopraggiungeva, una Volkswagen bianca.

Nell’impatto il bambino ha riportato le conseguenze peggiori, rimanendo ferito e per questo, come detto, è stato ricoverato in ospedale. Intervenuti sul posto gli uomini della Polizia Municipale di Monreale, per i necessari rilievi.

