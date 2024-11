Come comunicato nelle scorse settimane da Anas, proseguono i lavori di ammodernamento e messa in sicurezza sull’autostrada A19 “Palermo-Catania“, nel tratto compreso tra Palermo e Termini Imerese.

Risanamento galleria artificiale

All’interno della Galleria Artificiale, al km 23,000, è attualmente in corso un intervento di risanamento corticale delle strutture. Il completamento dei lavori è previsto entro la fine dell’anno.

Installazione nuove barriere di sicurezza

Entro la fine di novembre inizieranno i lavori di installazione delle nuove barriere di sicurezza nel tratto tra Bagheria e Villabate, dal km 6,500 al km 1,000. L’intervento prevede l’ammodernamento delle barriere lungo la carreggiata in direzione Palermo.

Ammodernamento barriere sui viadotti Cubo e Perriera

Sui viadotti Cubo e Perriera, tra il km 9,450 e il km 10,000, sono in corso i lavori di ammodernamento delle barriere di sicurezza. Gli interventi sulla carreggiata in direzione Catania sono già avviati, mentre quelli in direzione Palermo inizieranno l’11 novembre 2024.

Limitazioni al traffico dal 11 novembre

A partire dall’11 novembre, con l’avvio dei lavori in direzione Palermo sui viadotti Cubo e Perriera, sarà istituita una parzializzazione della carreggiata con chiusura delle corsie di emergenza e di marcia. Sarà imposto un limite di velocità di 60 km/h e il divieto di sorpasso.

Limitazioni notturne temporanee

Sono previste ulteriori limitazioni notturne, esclusi i giorni festivi e prefestivi, che non dovrebbero causare disagi significativi all’utenza. Dall’11 al 22 novembre, tra il km 11,600 e il km 11,800, dalle 22:00 alle 6:00, la carreggiata in direzione Palermo sarà parzializzata con chiusura alternata delle corsie. Il limite di velocità sarà ridotto a 60 km/h con divieto di sorpasso. Questi provvedimenti sono necessari per la manutenzione straordinaria della segnaletica e lo smontaggio del portale al km 11,700.

Limitazioni notturne sulla diramazione per via Giafar

Analoghe limitazioni notturne, sempre dall’11 al 22 novembre e con le stesse modalità, saranno in vigore sulla A19 Dir “Diramazione per via Giafar”, dal km 0 al km 0,200 e dal km 4,350 al km 4,550. Anche in questo caso si tratta di interventi di manutenzione straordinaria della segnaletica e smontaggio dei portali.

Piano di ammodernamento e messa in sicurezza

Questi lavori rientrano nel più ampio piano di ammodernamento e messa in sicurezza dell’A19 “Palermo-Catania”, promosso da Anas in collaborazione con il commissario straordinario Renato Schifani. Anas si impegna a minimizzare i disagi per gli utenti, gestendo l’apertura e la chiusura dei cantieri in modo ottimale.

Like this: Like Loading...