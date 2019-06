Controlli serrati della polizia municipale

Sono in tutto 27 le sanzioni inflitte ai palermitano “sporcaccioni” che si ostinano a non rispettare l’ordinanza sul corretto conferimento dei rifiuti e che abbandonano sul marciapiede i resti dei “bisognini” dei propri animali domestici.

La polizia municipale, nei soli due giorni di lunedì e martedì, nell’ambito della pianificazione delle azioni volte a contrastare il fenomeno dell’abbandono indiscriminato di rifiuti, ha elevato in tutto 27 verbali. Di questi 22 sono stati imposti per conferimento rifiuti fuori orario. Sono 4, invece, le multe per irregolarità nel conferimento dei rifiuti differenziati. Un’altra persona è anche stata multata per aver abbandonato sull’asfalto gli escrementi del proprio cane.

Durante le operazioni di controllo della polizia municipale, sempre a tutela della salubrità dell’ambiente e del decoro, gli agenti del nucleo “tutela decoro e vivibilità urbana” hanno sanzionato una ditta per l’occupazione abusiva di suolo pubblico di uno scarrabile e posto sotto sequestro un autocarro via Regione Siciliana nei pressi di via Platen per trasporto illecito di rifiuti.