In esecuzione del Bando di concorso per l’attribuzione di borse di studio per il diritto allo studio universitario per l’anno accademico 2022/2023, l’Ersu di Palermo ha pubblicato oggi la procedura per l’erogazione di contributi agli studenti, della Sicilia occidentale, delle università, delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica per il rimborso delle spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti a mezzi di trasporto pubblico locale, su gomma e su rotaia.

Chi può richiedere il contributo

Possono chiedere il contributo gli studenti universitari assegnatari di borsa di studio per l’anno accademico 2022/2023 che hanno sostenuto spese per l’acquisto di abbonamenti. Il contributo può essere concesso per abbonamenti nominativi annuali, mensili o settimanali, relativi al periodo 1 ottobre 2022 – 30 settembre 2023, fino a un ammontare massimo di 50 euro.

Per richiedere il rimborso gli studenti dovranno eseguire la procedura online, disponibile nella pagina personale del portale dei servizi online dell’Ente, terminando la richiesta e la validazione della stessa entro le ore 14 del giorno 16 novembre 2023.

Le parole di D’Amico

“Il C. di A. dell’ERSU – dichiara il presidente dell’ERSU, Michele D’Amico – ha approvato la proposta della presidenza dell’Ente per dare un ulteriore segnale di attenzione agli studenti meritevoli e bisognosi che privilegiano l’uso del mezzo pubblico nella direzione della sostenibilità e del trasporto compatibile con il rispetto dell’ambiente”.

Screening celiachia gratis all’Ersu, prorogato il progetto

Dopo il successo riscontrato nei mesi di luglio e settembre, riprende a Palermo lo screening sulla celiachia. Si tratta di un’iniziativa congiunta tra l’Ersu, l’ente regionale per il diritto allo studio universitario, e il progetto Itama cap. Andrà avanti per questo mese di ottobre ed anche a novembre in seguito all’ottenimento della proroga delle attività. Le prenotazioni sono aperte a tutti e possono effettuarsi attraverso il link https://tiny.unipa.it/celiachia.

Chi si sottoporrà al test avrà la possibilità di conoscere gratuitamente la propria eventuale positività alla malattia. Il tutto attraverso un semplice ed efficace test Poct per la celiachia. In caso di positività, gli utenti potranno essere sottoposti gratuitamente a ulteriori esami di laboratorio per la diagnosi all’unità operativa complessa di Medicina del laboratorio del Policlinico di Palermo, diretta dal professor Marcello Ciaccio.

Il progetto

L’attività rientra nel progetto Itama cap, coordinato dal professor Giuseppe Raso e diretto scientificamente dal professor Antonio Carroccio. E’ patrocinata dall’Ersu di Palermo che ospita l’iniziativa alla residenza universitaria “Santi Romano” per la campagna di screening per la prevenzione in favore della popolazione studentesca. Alla campagna collabora l’ambulatorio medico universitario e la Cot Ristorazione. Itama cap è un progetto interdisciplinare, finanziato con fondi europei del programma interreg V-A Italia-Malta che vede come capofila l’università degli studi di Palermo. In partenariato c’è l’università “Kore” di Enna e il Mater Dei Hospital del ministero della Salute di Malta. Collaborano al progetto la Simg, la società italiana di medicina generale, l’assessorato regionale della Salute, e i ministeri della Salute e dell’Istruzione maltesi.