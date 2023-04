Arti marziali, 57 podi conquistati, 18 ori, altrettanti argenti e 21 bronzi

Medaglie in quantità per la Libertas Karate Sicilia ai campionati italiani che si sono svolti a Roma. Oltre 600 atleti provenienti da tutta Italia. Dalla Sicilia 78 atleti saliti sui tatami con 57 podi conquistati. Importante il bottino con 18 medaglie d’oro, 18 d’argento e 21 di bronzo.

Un palmares che porta la Sicilia ai primi posti del karate nazionale a conferma del lavoro svolto dagli istruttori della Libertas. Alla manifestazione hanno presenziato i dirigenti del Coni nazionale e dell’amministrazione comunale di Roma Capitale accolti dal presidente nazionale della Libertas, Andrea Pantano che ha sottolineato “l’ottimo livello di organizzazione dell’evento da parte del Comitato Regionale Lazio, con in testa il presidente Enzo Corso e quello del Comitato Provinciale Roma presieduto da Carlo Dalia. Un riconoscimento particolare anche al Maestro Armando Viola nella veste di responsabile regionale e capo delegazione dello squadrone siciliano”.

Il presidente regionale Libertas Sicilia, professor Giuseppe Mangano, ha colto l’occasione per annunciare che il prossimo 23 ottobre, presso lo stadio Olimpico di Roma, è in programma una manifestazione nazionale nel corso della quale saranno premiati tutti gli atleti che si sono messi in luce nel 2023.