Entrano nel vivo le attività sulle Madonie di “Abilità in Mostra” progetto promosso e coordinato dall’associazione palermitana Vivi Sano e finanziato dall’Assessorato Regionale della famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro a valere su fondi della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per le Disabilità. Il progetto sta consentendo di realizzare attività artistiche e sportive partecipate da 150 persone con disturbo dello spettro autistico residenti in Sicilia.





Si parte da Isnello con “Visione Celeste”, iniziativa artistica inclusiva che vedrà la realizzazione a partire da giovedì 21 maggio di un murale commissionato da Vivi Sano all’artista Andrea Buglisi e realizzato in collaborazione con il Comune di Isnello e la Fondazione GAL Hassin Isnello. L’opera ha l’obiettivo di celebrare la scoperta scientifica dell’asteroide 2025 QK3 trasformandola in un’epopea visiva. Un’opera corale e accessibile pensata insieme agli alunni della Scuola Luigi Pirandello di Isnello che verrà realizzata dall’artista palermitano insieme ai giovani pittori autistici del Comitato “L’Autismo Parla”. “Visione Celeste” rappresenta un potente esempio di come l’arte pubblica possa abbattere le barriere sociali, valorizzando al contempo l’eccellenza della ricerca astronomica delle Madonie e rigenerando il territorio attraverso la bellezza. Appuntamento domenica 24 maggio, alle ore 16.30, a Isnello per l’inaugurazione del murale nell’area di ingresso al Parco giochi comunale Iqbal Masih.





Il giorno prima, sabato 23 maggio, Vivi Sano e l’ASD Gruppo Atletico Polisportivo Castelbuonese organizzeranno a Castelbuono al campo sportivo Totò Spallino, in collaborazione con il Comune e la Consulta Giovanile del bel paese madonita, un pomeriggio di sport, inclusione e memoria. Un evento sportivo inclusivo che accompagna il cammino verso la 100ª edizione del Giro Podistico Internazionale di Castelbuono che si terrà come da tradizione il 26 luglio. Un pomeriggio, quello di sabato prossimo, dedicato al ricordo di Gabriele Allegra, giovane castelbuonese vittima di un incidente stradale il 23 maggio dello scorso anno.





Saranno presenti i ragazzi della squadra paralimpica di Vivi Sano e del Gruppo Atletico, i ragazzi del territorio coinvolti nelle attività progettuali e i giovani della Consulta. Il “1° Trofeo Gabriele Allegra / 2° Trofeo Abilità in Mostra” verrà assegnato a chi si sarà distinto nelle gare promozionali di atletica leggera e nelle partite di pallavolo e pallacanestro. Alle 17.58 i partecipanti osserveranno un minuto di silenzio in ricordo dei caduti nella strage di Capaci. Un’occasione per stare insieme e vivere i valori più autentici veicolati dalla pratica dell’attività sportiva.

Luogo: campo sportivo Totò Spallino, via Dante Alighieri, 177, CASTELBUONO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 16:00

Artista: Vivi Sano e ASD Gruppo Atletico Polisportivo Castelbuonese

Prezzo: 0.00

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