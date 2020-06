Gli abusi sarebbero stati commessi dallo zio

Un muratore di 37 anni è stato condannato per violenza sessuale a sette anni e quattro mesi di reclusione per aver abusato per anni delle sue tre nipoti. L’uomo è stato giudicato con rito abbreviato.

Le indagini della sezione reati sessuali della squadra mobile, coordinate dal procuratore aggiunto Annamaria Picozzi e dal sostituto Luisa Bettiol hanno ricostruito anni di violenze nei confronti delle tre ragazzine, tutte con meno di 14 anni.

La denuncia delle possibili violenze venne fatta dagli insegnanti della scuola frequentata dalla nipote più grande.