Il capogruppo Gianluca Inzerillo richiama Andrea Mineo

“Non si può continuare a fare orecchie da mercante sul tema delle tendopoli sulle spiagge, bisogna intervenire”. Ci si aspettava una presa di posizione di peso in Forza Italia sulla diatriba scoppiata all’interno del partito ed è arrivata. A parlare è il capogruppo azzurro in Consiglio Comunale Gianluca Inzerillo che, intervenuto ai nostri microfoni, ha detto la sua in merito allo scontro a distanza scoppiato fra il collega a Sala Martorana Leopoldo Piampiano e l’assessore al Ramo Andrea Mineo. Motivo del contendere i ritardi accumulati, a giudizio di Piampiano, sul tema relativo agli accessi non autorizzato da parte di autovetture e motocicli alla spiaggia di Vergine Maria. Un caso specifico che però racchiude in sè una pluralità di violazioni che si verificano anche in altri litorali, come l’Arenella, Barcarello o Romagnolo. Fenomeno sul quale l’assessore Mineo ha deciso di intervenire, convocando un tavolo tecnico per l’8 agosto.

La posizione del capogruppo Gianluca Inzerillo

Attacchi, quelli mossi da Leopoldo Piampiano, ai quali ha risposto il collega di partito Natale Puma, considerato molto vicino proprio all’assessore Andrea Mineo. Una polemica tutta interna a Forza Italia sulla quale il capogruppo di Forza Italia Gianluca Inzerillo dice la sua, non mancando di bachettare l’ex coordinatore cittadino del partito. “Sono a conoscenza delle ripetute sollecitazioni del consigliere Piampiano e del collega della VII Circoscrizione D’Asta, che si preoccupano che non avvenga ciò che ogni anno avviene in diversi territori della città. Ci sono state diverse interlocuzioni con il Capo di Gabinetto e la Regione. Quest’ultima ha detto sostanzialmente che si tratta di aree di pertinenza del Comune. Ma l’assessore Mineo sul tema ha fatto “orecchie da mercante” e continua a fare melina sulla questione, ovviamente non volutamente“.

Il tempo stringe

“Chiaramente sappiamo che ha deleghe importanti e che quindi le incombenze sono tante – ha sottolineato Inzerillo -. Ma mi auguro però che possa dare seguito alle istanze di chi si preoccupa giustamente in vista del sopraggiungere del Ferragosto. Fra l’altro vi sono state diverse proposte, come l’installazione di dissuasori”. L’imperativo per il capogruppo di Forza Italia è quello di fare presto. Il Ferragosto si avvicina e già sono comparse le prime tendopoli abusive in alcuni litorali della città. “Oggi sono più preoccupato – confessa il capogruppo di Forza Italia -. Mi dispiacerebbe che non si trovino soluzioni visto che il tempo stringe. La riunione è stata convocato per l’8 agosto. Ci sono cinque giorni per intervenire e per dare seguito alle istanze di due esponenti del partito, come Piampiano e D’Asta“. Poi un monito finale ad Andrea Mineo. “Dopodichè faremo le nostre valutazioni, anche laddove non ci fosse un’operatività da parte dell’assessore“.