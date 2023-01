Il 21 e 28 gennaio due open days in presenza e da remoto

Nuove opportunità per chi desidera entrare a far parte della Marina Militare. Il 12 gennaio sul portale InPa, il Portale del Reclutamento della Pubblica Amministrazione, è stato pubblicato un nuovo bando per l’ammissione di 133 Allievi alla prima classe dei corsi normali dell’Accademia Navale.

I posti messi a bando saranno suddivisi tra i vari corpi: Stato Maggiore, Genio della Marina, Commissariato Militare Marittimo, Capitanerie di Porto e Sanitario.

Due open days per scoprire l’Accademia Navale

Per chi vuole conoscere più a fondo la realtà degli Allievi Ufficiali della Marina Militare sabato 21 e 28 gennaio 2023, dalle 09.00 alle 12.00 in presenza e dalle 14.00 alle 18.30 da remoto, si svolgeranno due open days organizzati dall’Accademia Navale di Livorno.

Gli interessati potranno interagire con gli allievi e gli ufficiali dell’istituto che li condurranno in un tour dei luoghi simbolo dell’Accademia Navale e verranno elencate le modalità di ammissione e le opportunità di carriera nella Marina Militare.

L’Accademia Navale offre ben sei corsi di laurea specialistica e numerosi indirizzi professionali e rappresenta un’opportunità formativa e di vita di altissimo valore. I giovani accademici potranno scegliere tra un ampio ventaglio di corsi e opportunità formative come i corsi di laurea in scienze marittime e navali, ingegneria navale, ingegneria delle telecomunicazioni, ingegneria civile ed ambientale, giurisprudenza, medicina e chirurgia.

A questi si affiancheranno esperienza formative anche nel campo sportivo e della crescita caratteriale e individuale, completando la loro formazione a bordo delle unità navali e in particolare sulla nave scuola Amerigo Vespucci.

Una volta terminati gli studi gli allievi saranno impiegati nei reparti e nei corpi della Marina Militare in base alla specializzazione ottenuta.

Le spese relative al mantenimento e all’istruzione degli Allievi delle Accademie sono a carico dell’Amministrazione.

I requisiti generali

Per partecipare al concorso per esami sarà necessario il possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana;

età compresa tra i 17 e i 22 anni non ancora compiuti;

diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

La selezione

L’iter selettivo consisterà in una prova scritta di cultura generale e prova di conoscenza della lingua inglese; accertamenti psicofisici; accertamenti attitudinali; prove di efficienza fisica; prove orali di matematica, educazione civica e storia contemporanea per vari Corpi; prove orali di biologia, educazione civica e storia contemporanea e prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica e fisica per il Corpo Sanitario Marittimo; tirocinio.

Come presentare domanda

Sarà possibile trasmettere la domanda di partecipazione sul portale InPa o direttamente visitando la sezione Concorsi del portale del Ministero della Difesa fino all’11 febbraio 2023.

Per autenticarsi sarà necessario il possesso di apposite credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (carta d’identità elettronica).

Per maggiori informazioni consultare il sito e il bando disponibile sul portale InPa.