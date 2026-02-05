Si è tenuto stamane a Palermo, nella sede degli uffici della Struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico guidata dal presidente Renato Schifani, una riunione per fare il punto sui lavori di messa in sicurezza del litorale di Santa Teresa Riva, perla jonica del Messinese. Nel corso del briefing, che ha visto la partecipazione del soggetto attuatore Sergio Tumminello, del sindaco di Santa Teresa Riva Danilo Lo Giudice, del rup Francesco Pagano, del progettista Pietro Agnello e del dirigente della Struttura Giampiero Di Magro, è stata raggiunta un’intesa per accelerare l’avvio di un’opera che il maltempo delle scorse settimane ha reso ancora più urgente e indifferibile.

Ciclone ha reso ‘opera più urgente

“La sinergia tra gli uffici e lo spirito di collaborazione della Regione con i sindaci e con i tecnici – commenta il governatore Schifani – è la condizione essenziale per contrastare il dissesto idrogeologico e per intervenire con lavori e soluzioni adeguate, all’insegna della prevenzione e della razionalizzazione delle risorse. È stato questo sinora il nostro modus operandi, a salvaguardia della pubblica incolumità”.

Cronoprogramma rigoroso

Tempi prestabiliti per l’avvio dell’opera di protezione del lungomare di Santa Teresa Riva, nel Messinese. “È stato fissato un cronoprogramma rigoroso – spiega Sergio Tumminello – che prevede la consegna delle integrazioni e delle modifiche ad alcuni elaborati di progetto che la Struttura ha richiesto ai tecnici. È un passaggio fondamentale che ci consentirà di chiudere la verifica finale il prossimo 12 febbraio e di procedere, quindi, alla consegna dei lavori il 19 di questo mese. Si protrae da oltre un anno, su preciso input del presidente Schifani, l’impegno della Struttura per questa importante opera che prevede la sistemazione del litorale. Decisivo il nostro contributo a una progressiva velocizzazione delle procedure”.

Intervento fondamentale

Quello di Santa Teresa Riva è un intervento fondamentale, che restituisce la piena e sicura funzionalità a un’arteria strategica per la viabilità dell’intero versante jonico, gravemente compromesso dalle mareggiate e dal maltempo dei giorni scorsi. L’importo dei lavori è di otto milioni di euro per un intervento utile a mettere in sicurezza e a riqualificare il lungomare attraverso la realizzazione di pennelli a mare e il ripascimento del litorale.