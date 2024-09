Un gruppo di giovani allo Zen 2 hanno accerchiato i lavoratori della Rap e li hanno minacciati. Secondo i residenti dovevano portare via delle lastre di eternit dal marciapiede. Rifiuti che gli operai dell’azienda municipalizzata di Palermo non possono portare via. Nonostante le spiegazioni gli aggressori si sono rivolti agli operai minacciandoli e bloccando di fatto la raccolta.

L’aggressione è stata denunciata ai carabinieri.

“Condanno con fermezza qualsiasi atto di violenza e di prevaricazione – commenta il presidente della Rap Giuseppe Todaro -. Quello che è successo allo Zen 2 sembra il solito copione di un film che abbiamo visto fin troppe volte. Abbiamo immediatamente denunciato l’episodio alle forze dell’ordine e speriamo che vengano individuati i responsabili.

Ma in queste condizioni diventa purtroppo complicato, per non dire impossibile, lavorare serenamente e restituire alla città la dignità e il decoro che merita. A costo di sembrare ripetitivo, voglio lanciare per l’ennesima volta un appello ai palermitani: isolate i violenti, segnalate chi sporca e sfregia le strade della nostra Palermo, contribuiamo tutti a rendere migliore la nostra meravigliosa città, altrimenti non basteranno cento operai della Rap”.