Non solo fuga di cervelli: in Sicilia c’è chi riesce a invertire la rotta e a far tornare nell’Isola i giovani emigrati al Nord, stanchi di stipendi da 1.200 euro a Milano che bastano a malapena per pagare l’affitto. A creare questa nuova opportunità occupazionale è il settore dell’assistenza alle piccole e medie imprese che incontrano ostacoli nell’accesso al credito o che necessitano di riorganizzare i propri assetti per presentarsi al meglio agli istituti bancari.

Un comparto in forte espansione che ha trovato proprio in Sicilia il suo centro nevralgico grazie all’attività del Centro Studi Societari e di Credialis, realtà che hanno appena avviato nuove selezioni per ampliare i propri organici.

L’evento a Sicindustria e la diretta streaming

Il tema sarà al centro dell’incontro intitolato “Affrontare le criticità e finanziare le imprese”, in programma domani, venerdì 27 novembre, alle ore 9:30 presso la sede di Sicindustria a Palermo (in via Alessandro Volta, 44). Per chi non potrà essere presente in sala, sarà possibile seguire i lavori in diretta streaming attraverso la pagina Facebook dedicata.

Le posizioni aperte a Palermo: stipendio iniziale da 1.500 euro

Sul fronte strettamente territoriale, il Centro Studi Societari è alla ricerca di giovani professionisti da inserire nella propria struttura. Per le figure ricercate è prevista una retribuzione iniziale di 1.500 euro. Nel dettaglio, i profili richiesti sono due:

Junior Execution & Operations: si cerca un candidato con formazione economico-giuridica e una prima esperienza in studi professionali. Si occuperà di pratiche societarie, redazione di verbali, delibere, procure e rapporti con notai ed enti. È richiesta dimestichezza con gli strumenti digitali (Drive, Excel, Word, Asana) e familiarità con l’uso dell’intelligenza artificiale applicata ai flussi di lavoro e alla revisione dei documenti.

Impiegato/a amministrativo-contabile: la risorsa gestirà la contabilità aziendale, la fatturazione, i pagamenti, i rapporti con i clienti e l’archiviazione dei fascicoli societari. Fondamentali la precisione, la capacità di rispettare le scadenze e un’ottima padronanza di Excel.

Gli interessati possono inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo email info@cssmail.it.

L’espansione di Credialis verso il Centro-Nord

Parallelamente, Credialis – che nel corso del 2026 ha già permesso a 68 aziende di ottenere finanziamenti per 18,5 milioni di euro, puntando a superare quota 20 milioni entro fine anno – ha deciso di esportare il proprio modello fuori dal Mezzogiorno. Forte di una rete già consolidata tra Sicilia, Campania e Puglia, la società cerca ora Consulenti del credito alle imprese per coprire le aree del Centro e Nord Italia.

Ai candidati si richiedono i requisiti Oam, esperienza nel credito alle Pmi e capacità di analisi di bilanci e Centrale rischi. L’azienda offre formazione, back office, un ufficio crediti per prevalutazioni rapide, Crm e supporto social, con un inquadramento provvigionale arricchito da premi di produzione. Le candidature per queste posizioni vanno inviate a info@credialis.it.